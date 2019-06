Nakon što je Vladimira Palfi izjavila kako 'ovo nije kraj Živog zida, na Facebooku se oglasio Branimir Bunjac.

– Žalosno je gledati kraljicu Živoga zida kako javno laže da ne zna tko je poskrivečki snimao sastanak u stanu Vuletića i poslao izrezani video Jutarnjem listu. Čak mi i sam Vuletić upravo piše da je zgrožen tim postupkom i da je sve učinjeno bez njegovoga znanja. Još je žalosnije gledati formalnog predsjednika stranke koji poziva na izgradnju Živoga zida, a uz njega su isključivo oni koji primaju plaću ili honorare od stranke. Na trenutak me podsjetio na Milana Bandića koji također podršku kupuje novcem ili podjelom "funkcija" – napisao je Bunjac.

Zapitao se gdje su sada 'svi oni aktivisti koji su bili spremni dati zadnju minutu svoga privatnoga vremena i zadnju kunu iz vlastitoga džepa da bi branili interese Živoga zida, a preko njega hrvatskoga naroda?'

– Zašto ne stoje uz svoga predsjednika, već je više od 4/5 članstva na strani ljudi koji prema Sinčićevim riječima žele "fotelje, novac i moć". Vrijeme manipulacija očito se približilo kraju, ostaje još samo jedno rješenje, a to su unutarstranački izbori. Na žalost, svi koji znaju na koji način funkcionira stranka svjesni su da su šanse za bilo kakve izbore, a osobito demokratske, upravo minimalne. Borit ćemo se do kraja, to svakako uračunajte – kaže Bunjac.