Bulj želi vratiti kunu, kaže da je euro pljačka

Miro Bulj, saborski zastupnik i sinjski gradonačelnik, treću obljetnicu uvođenja eura kao sredstva plaćanja u Hrvatskoj obilježio je objavom koju je naslovio “Vratimo kunu – euro je prijevara i pljačka hrvatskog naroda” – Prošle su tri godine od ukidanja naše kune i potvrđuje se svaka riječ koju sam izgovorio o uvođenju eura, čime se izravno osiromašilo hrvatske građane i donijelo val poskupljenja kojem se ne nazire kraj! Nažalost, danas živimo gorku stvarnost, ono što je bila jedna kuna, sada je jedan euro. Dok su nas uvjeravali da ćemo biti stabilniji, dobili smo prvo plaće i mirovine koje vrijede upola manje, drugo, cijene koje su eksplodirale preko noći, treće, rekordnu inflaciju i, na koncu, narod koji je brutalno prevaren – poručio je Miro Bulj koji je podsjetio kako je bio jedan od 13 zastupnika u Saboru koji su glasali protiv ukidanja kune i uvođenja eura te napomenuo kako su za ukidanje kune i uvođenje eura bili HDZ, SDP, Možemo, SDSS i ostale manjine, kao i cijeli ostatak ljevice.

Protiv su bili Most i Suverenisti, a Bulj je i citirao medijske napise koji su prenijeli njegove riječi prije glasanja u Saboru: “Mostov Miro Bulj rekao je kako je bila obaveza iskazati procjenu učinaka uvođenja eura, što nije učinjeno. Pozvao je Sabor da povuče taj zakon i neka struka kaže svoje mišljenje, a odluku da donese narod na referendumu.” Bulj drži kako euro hrvatskom narodu nije donio ništa dobroga. – Za dodvorice i poslušnike stranim centrima moći, euro je “povijesno postignuće”. Za hrvatskog radnika, seljaka i umirovljenika, euro je najveća prijevara i pljačka! – ustvrdio je Bulj i poručio kako su toga svjesni svi hrvatski građani kad uđu u trgovine jer se dobro sjećaju cijena od prije tri godine, a on šutjeti neće.

– Moja dužnost je boriti se protiv svake dodvorničke politike koja prodaje našu suverenost, našu slobodu i našu Hrvatsku bruxelleskim činovnicima. Vrijeme je da se okrenemo zaštiti našeg nacionalnog interesa, a ne pukom izvršavanju tuđih naloga! – poručio je Miro Bulj.