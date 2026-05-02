Hrvatica podijelila jezivu priču sa stanodavcem: 'Našla sam ga kako stoji iznad kreveta...'

"Uskoro useljavam u stan; je li vas ikad najmodavac špijunirao? Strah me da negdje nije postavljena neka mala kamera", započeo je svoju objavu korisnik na subredditu r/askcroatia, pokrenuvši lavinu komentara i ispovijesti koje otkrivaju tamnu stranu podstanarskog života u Hrvatskoj.

Ispod objave su se zaredale priče koje nadilaze običnu nelagodu. Jedna je korisnica opisala kako je uhvatila svoju najmodavku u stanu nakon što je lažirala odlazak kući za vikend. "Nakon nekih dva sata ja taman legla spavati i čujem netko otključava vrata... Počela se tresti i izmotavati da je mislila da nešto curi", napisala je.

Druga je podijelila još bizarnije iskustvo: "Ulazio mi je u stan, čak mi je i veš skidao sa štrika (jer kao da ne pokisne)". Kada su je drugi korisnici pitali je li riječ o donjem rublju, potvrdila je, dodavši da ga je nakon toga spalila. Možda najjezivija priča dolazi od podstanarke čiji je najmodavac neprestano ulazio u stan. "Okrenem se, a čovjek stoji meni pored glave i gleda stvari na stolu pored kreveta... Također mi je i kopao po smeću", stoji u jednom od komentara.

Nisu sve priče toliko mračne, ali su jednako zabrinjavajuće po pitanju narušavanja privatnosti. Jedan je korisnik ispričao komičnu, ali napetu situaciju kada mu je vlasnikov sin greškom upao u sobu i počeo raskapati računalo, misleći da plijeni stvari drugog podstanara. Bilo je i slučajeva gdje su najmodavci dovodili radnike u sedam ujutro bez najave, ulazili kako bi "proluftali" stan ili "upalili grijanje da bude toplo". Jedan je korisnik čak otkrio da je njegov najmodavac imao tajne stepenice skrivene iza ormara koje su vodile izravno u njegov stan kat ispod.

Korisnici su predlagali provjeru skrivenih kamera pomoću kamere na mobitelu u zamračenoj sobi, koja može detektirati infracrveno svjetlo noćnih kamera. No, važno je znati da podstanare štiti i zakon. Pravo na privatnost doma zajamčeno je Ustavom, a Kazneni zakon predviđa kazne za neovlašteno slikovno i zvučno snimanje. Najmodavac smije ući u stan bez znanja i dopuštenja najmoprimca isključivo u hitnim slučajevima, poput sprječavanja opasnosti, i o tome ga mora odmah obavijestiti. Svaki drugi ulazak bez dozvole predstavlja kršenje zakona i narušavanje privatnosti.

Besplatne vožnje ZET-ovim muzejskim tramvajem povodom Praznika rada! Znamo gdje će voziti Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz pomoć AI-ja