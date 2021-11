Bubaš: Vrhunac gripe čeka nas u veljači. Do sada je bilo detektirano do 180 slučajeva

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, govoreći o cijepljenju protiv gripe rekla je da potrošnja cjepiva dobra, što govori da su građani osviješteni i da vjeruju cjepivu. - Edukativni projekt kao što je "Ove sezone nosi se zdravlje" podsjeća nas na COVID, ali i gripu, te štetne učinke koje dijele obje bolesti. Ovim projektom naglašavamo da je potrebno misliti kako su dijabetes i plućne bolesti podloga za razvoj teške kliničke slike i komplikacije koje slijede, a uzrokovane su gripom. Zato je dobro cijepiti se - rekla je Bubaš u emisiji Dobro jutro HRT-a.

Dodala je kako je cijepljenje protiv gripe počelo te se provodi paralelno s cijepljenjem protiv COVID-a. Standardno cijepljenje protiv gripe provodi se u ambulantama liječnika obiteljske medicine. HZJZ i županijski zavodi za javno zdravstvo omogućuju cijepljenje protiv gripe u svojim epidemiološkim ambulantama gdje se može cijepiti i protiv koronavirusa.

- CDC je rekao da se može u isto vrijeme, samo u drugo anatomsko područje, primiti cjepivo protiv COVID-a i cjepivo protiv gripe - rekla je Bubaš.

Zrinka Mach, predsjednica nacionalnog saveza dijabetičkih udruga, rekla je kako je za dijabetičare prevencija gripe veoma važna.

- Osobe sa šećernom bolesti trebale bi se cijepiti protiv svih respiratornih bolesti jer su u povećanom riziku za razvoj teških oblika, hospitalizacije, potpore kisikom, mehaničke ventilacije i povećane smrtnosti. Moramo znati da je tri do šest puta veći rizik kod osoba sa šećernom bolesti da će završiti u bolnici, da imaju četiri puta veći rizik da će završiti u jedinici intenzivnog liječenja i šest puta veći rizik da će imati smrtni ishod u odnosu na osobe koje nemaju šećernu bolest, rekla je Mach i pozvala sve dijabetičare, koji to već nisu učinili, da se cijepe protiv gripe.

Kronični bolesnici mogu se cijepiti protiv gripe besplatno, dok ga ostali mogu kupiti u ljekarni te se cijepiti kod liječnika obiteljske medicine. - Gledajući prošlu godinu, uz visoku potrošnju cjepiva, vidi se da smo uz pridržavanje epidemioloških mjera stavili gripu pod kontrolu i to nam je poruka i za ovu sezonu. Čini mi se kao da ljudi smatraju da su zakasnili s cijepljenjem ako se nisu cijepili u listopadu i studenom, ali dapače mogu se cijepiti i u prosincu i siječnju. Vrhunac gripe čeka nas u veljači. Do sada je bilo detektirano do 180 slučajeva - rekla je Bubaš dodajući kako je gripa sada po svojoj aktivnosti na međusezonskoj razini.

Govoreći o podacima za prošlu godinu, Bubaš je rekla da je prosjek oko 300.000 oboljelih i do 300 smrtnih slučajeva. - To je prosjek, mi nismo do sada pratili gripu kao što se prati COVID-19 - kazala je. Bubaš je rekla kako je ove godine nabavljeno više cjepiva. Ne isporučuje se cijela količina odjednom nego u valovima.

- Ako taj čas u apoteci nije bilo cjepiva za kupiti, već sljedeći tjedan ili za 10-ak dana ono je tu. Svaki mjesec dolazi. Ukupna količina koja dolazi ove godine je 600.000 doza. Cjepiva ima sasvim dovoljno. Kad bi se sve to potrošilo, bilo bi sjajno - kazala je. Bubaš je rekla da su trenutno zabilježeni sojevi gripe A i H1N1.