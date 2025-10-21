Brojke su alarmantne: Enormni porast broja ozlijeđene djece na električnim romobilima

U povodu 6. Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa, ministra unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović poručio je u utorak da je broj stradale djece na električnim romobilima zabrinjavajući te da asfalt ne prašta i da djeca ispod 14 godina nemaju što raditi u prometu.

Na Trgu bana Josipa Jelačića održan je prigodni program povodom obilježavanja 6. Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa, pod sloganom "Dva kotača nisu igračka! Sigurnost je prva zadaća”. Cilj akcije je informirati i educirati javnost o sigurnosti vozača električnih romobila i bicikala. Akciju je pokrenulo Ministarstvo unutarnjih poslova u sklopu Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Potreba za ovakvim aktivnostima proizlazi iz činjenice da se posljednjih godina bilježi značajan porast broja korisnika električnih romobila i bicikala, ali i povećanje broja prometnih nesreća u kojima upravo oni sudjeluju. "U zadnjih godinu dana, prema našim istraživanjima, pokazalo se da imamo preko 285 posto veći broj hospitalizirane djece zbog teških prometnih nesreća, što se najčešće odnosi na električne romobile, bicikle i ostale nesreće u prometu", rekao je Mario Kurtanjek iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Istaknuo je da treba naglasiti i uputiti djecu i roditelje da električni romobili zaista nisu igračke te da je sigurnost djece u prometu pa i na dječjim igralištima od najveće važnosti za hrvatsku populaciju. "Peterostruko povećanje teških ozljeda mozga i krvarenja u mozgu je nešto što ne možemo zanemariti. Tako da, još jedna poruka svim roditeljima i djeci je da se okane električnih romobila, čuvaju sebe i sve oko sebe", poručio je Kurtanjek.

Božinović podsjetio na važnost edukacije

Božinović je kazao da je broj stradale djece zabrinjavajući, ali da osim njih stradavaju i drugi. "Iako nemamo povećanje broja poginulih u odnosu na prošlu godinu, velik je to broj mladih ljudi i djece koja završe u bolnici i koja nakon tih ozljeda mogu snositi dugoročne posljedice. Činjenica je da asfalt ne prašta", kazao je Božinović i poručio da djeca ispod 14 godina nemaju što raditi u prometu te apelirao na roditelje da ne kupuju romobile djeci.

Kazao je i da se ovakve akcije održavaju diljem Hrvatske i podsjetio na važnost edukacije. "Pokušavamo što više ljudi, pa i djece, kroz školski sustav, educirati koliko je opasno koristiti ova sredstva, pogotovo ako se ne poštuju elementarna pravila koja moraju vrijediti u prometu od brzine do toga da se s ovim sredstvima, ako nema obilježene staze, mora sići i prevesti romobil preko zebre i tome slično", kazao je Božinović.

Rekao je da su promet i prometni prostor zajednički svima te da u njima moramo biti sigurni. Naglasio je kako mobilnost treba služiti našim dnevnim obavezama, ali uz međusobno poštovanje i sustav koji smanjuje nesporazume, nesreće i broj stradalih. Kazao je i da se kroz ovakve akcije i edukacije nastoji smanji potreba za kažnjavanjem. "Treba raditi stalnu evaluaciju i iz nje ćemo izvući zaključke i za sljedeće razdoblje", poručio je Božinović.

Na ovogodišnjem promotivno-edukativnom događaju građani su mogli isprobati simulator vožnje električnog romobila, doživjeti iskustvo naglog zaustavljanja na simulatoru sudara, testirati svoje znanje na interaktivnom kvizu o prometnim pravilima te savladati poligon za vožnju bicikla i romobila, ali i razgledati policijska vozila i motocikle.