ČAKOVEC

Nepalac s 1,8 promila vozio električni romobil, policija ga kaznila

Zagreb: Električni romobil je prijevozno sredstvo kojeg vole djeca i odrasli
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
25.08.2025.
u 10:33

Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 31-godišnji nepalski državljanin kažnjen je novčanom kaznom - navodi se u priopćenju iz policije.

Policija je jučer u 3.50 sati u Čakovcu, na Trgu Eugena Kvaternika, prilikom nadzora cestovnog prometa zaustavila 31-godišnjeg državljanina Nepala na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, koji je upravljao električnim romobilom.

 - Alkotestiranjem je utvrđeno kako je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,80 g/kg. Ujedno, za vrijeme vožnje na glavi nije nosio zaštitnu kacigu. Vozač romobila, sukladno odredbama čl. 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 31-godišnji nepalski državljanin kažnjen je novčanom kaznom - navodi se u priopćenju iz policije.
