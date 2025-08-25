Nepalac s 1,8 promila vozio električni romobil, policija ga kaznila

Policija je jučer u 3.50 sati u Čakovcu, na Trgu Eugena Kvaternika, prilikom nadzora cestovnog prometa zaustavila 31-godišnjeg državljanina Nepala na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj, koji je upravljao električnim romobilom.

- Alkotestiranjem je utvrđeno kako je upravljao električnim romobilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,80 g/kg. Ujedno, za vrijeme vožnje na glavi nije nosio zaštitnu kacigu. Vozač romobila, sukladno odredbama čl. 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 31-godišnji nepalski državljanin kažnjen je novčanom kaznom - navodi se u priopćenju iz policije.