Broj zaraženih COVID-19 u Hrvatskoj skoro se udvostručio: Stižu nove varijante XFG i Nimbus

Posljednjih tjedana raste broj oboljelih od bolesti COVID-19, a nakon duljeg vremena opet i sa smrtnim posljedicama. Najnoviji izvještaj HZJZ-a za 39. kalendarski tjedan (od 22. do 28. rujna) bilježi 1338 prijava oboljelih od COVID-19, a u istom su periodu zabilježane dvije prijave smrtnih ishoda od COVID-19 koji su nastupili u tjednu ranije. Broj oboljelih skoro se udvostručio u malo više od dva tjedna, a krajem kolovoza također je prijavljen jedan smrtni slučaj.

Virus je već nebrojeno puta mutirao, a Svjetska zdravstvena organizacija objavila je kako je trenutno najraširenija varijanta u europskim zemljama soj XFG, kojeg zovu i Stratus, a otkriven u siječnju. Prisutan je također i soj NB.1.8.1 – Nimbus.

Jesu li ovi virusi detektirani i u Hrvatskoj, pitali smo u nacionalnom epidemiološkom centru, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Najvjerojatnije jesu, budući da prevladavaju u europskim zemljama, međutim, naše uzorke u posljednje vrijeme nije se detaljno analiziralo.

U HZJZ-u su nam potvrdili da je XFG, prema podacima ECDC-a, dominantna varijanta SARS-CoV-2 koja cirkulira na području EU/EEA te da je u lipnju dodana skupini virusa koje zahtijevaju praćenje (VUM, Variants under monitoring). Riječ je o varijanti virusa koja indirektno potječe od JN.1. podlinije varijante BA.2.86.

-Za sada ne postoje jasne indikacije da se XFG značajno razlikuje u svojoj zaraznosti i izbjegavanju imunološkog odgovora u usporedbi s ostalim cirkulirajućim potomcima BA.2.86. Također, trenutno dostupni podaci ne upućuju ni na to da ove varijante uzrokuju težu bolest od ostalih varijanti – rekli su nam u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

Također su dodali da je uz dominantnu varijantu XFG, u određenim državama i dalje u manjem postotku prisutna podvarijanta NB.1.8.1, a od relativno nedavno u nekim državama bilježi se i podvarijanta XFC, za koju, međutim, još nema dovoljno podataka.

- Važno je naglasiti da je normalno i očekivano da virusi mutiraju i mijenjaju se, a kako bude dostupno više podataka o ovim varijantama, imat ćemo bolje razumijevanje njihove interakcije s našim imunološkim sustavom i kako se najbolje zaštititi – poručuju epidemiolozi HZJZ-a i podsjećaju da je za osobe koje pripadaju rizičnim skupinama cijepljenje najvažniji način zaštite.