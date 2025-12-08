Plenković u Elizejskoj palači: 'Potvrdili smo snagu prijateljstva i strateškog partnerstva Hrvatske i Francuske'

Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanoj večeri u Elizejskoj palači u Parizu, gdje su domaćini bili francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte Macron. Uz predstavnike hrvatskih tvrtki, Plenković je istaknuo kako ovaj susret potvrđuje iznimno snažno prijateljstvo i strateško partnerstvo između dviju zemalja.

U objavi na društvenoj mreži X premijer je naglasio da je tijekom posjeta posebna počast odana Jean-Michelu Nicolieru, Francuzu koji je 1991. došao braniti Vukovar i položio svoj život za slobodu Hrvatske.

- Ova večer je povijesni, politički i kulturni trenutak - poručio je Plenković, naglasivši zajedničku predanost Hrvatske i Francuske obrani međunarodnog poretka utemeljenog na pravu. Posebno je istaknuo važnost snažne i suverene Europe, sposobne zaštititi vlastitu sigurnost, industriju, energetsku stabilnost i demokratske vrijednosti. Prema njegovim riječima, upravo takva Europa ključna je u vremenu rastućih globalnih izazova i sigurnosnih prijetnji.