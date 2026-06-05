Broj milijunaša u prošloj godini u Austriji porastao na oko 200.000. Socijaldemokrati traže da budu oporezovani

Prema analizi bogatstva konzultantske tvrtke Capgemini "World Wealth Report" za 2025. godinu, 25,3 milijuna ljudi ima imovinu "tešku" najmanje milijun dolara. To pokazuje da je broj globalnih milijunaša u prošloj godini porastao za gotovo dva milijuna, u odnosu na 2024. godinu. Kada je riječ o Austriji broj dolarskih milijunaša povećao se je za petinu, na oko 200.000. Globalno bogatstvo poraslo je na rekordnih 98,3 bilijuna dolara (84,6 bilijuna eura), odnosno za 8,7 posto, što je najbrži rast od 2018. godine. Dakle, u posljednjih pet godina. Broj superbogatih pojedinaca s imovinom od najmanje 30 milijuna dolara globalno, najbrže je rastao, po stopi od 9,4 posto. Tvrtka Capgemini ovaj brzi globalni uzlazni trend pripisala je burnim rezultatima na burzama i padu inflacije.

Najsnažniji rast je bio u SAD-u, koji je ostao u vodeći. Tamo je broj milijunaša porastao za 736.000 na 8,7 milijuna, što je veći porast nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Na drugom mjestu je Japan, koji je također zabilježio značajan rast s 436.000 dodatnih milijunaša, kao i Kina na četvrtom mjestu s 154.000. Na trećem mjestu po broju dolarskih milijunaša 2025. godine je bila Njemačka, s približno 1,78 milijuna ljudi koji pripadaju skupini bogatih pojedinaca. To je porast od 11,1 posto u odnosu na prošlu godinu. Zajedno, sve četiri najveće milijunaške nacije - SAD, Japan, Njemačka i Kina - čine gotovo dvije trećine odnosno 65,7 posto svih milijunaša širom svijeta.

Uključujući i one iz Austrije! Prema izvješću, Austrija je 2025. godine imala 196.000 dolarskih milijunaša, što je porast za oko 21 posto u odnosu na prošlu godinu. Ukupno bogatstvo austrijskih bogataša iznosilo je 564 milijarde američkih dolara, u usporedbi s 2024. kada je ta vrijednost iznosila 461 milijardu američkih dolara. Dakle još je poraslo za 100 milijardi dolara. Više nego pozamašna svota za Austriju, u kojoj bogati posjeduju gotovo 40 posto ukupnog neto bogatstva ove alpske zemlje. "Vrijeme je da super bogati konačno, kao što bi bilo pravedno, plate porez" poručio je savezni generalni direktor Socijaldemokratske stranke Austrije (SPÖ), i glasnogovornik za medije, Klaus Seltenheim, u petak u svojoj izjavi za javnost, koju je prenijela Austrijska novinska agencija (APA). Seltenheim je poručio kako će se socijaldemokrati i dalje snažno zalagati za "pravedno oporezivanje".

Godišnje "Izvješće o svjetskom bogatstvu" tvrtke Capgemini, koje se objavljuje od 1997. godine, rastuće bogatstvo milijunaša definira kao one s milijun dolara i više u investicijskoj imovini, isključujući primarnu kuću, kolekcionarske predmete i potrošačka dobra, poput automobila i nakita. Studija se temelji na više provedenih anketa, u kojima je sudjelovalo 6510 bogatih pojedinaca sa 27 svjetskih tržišta, 144 rukovoditelja koji upravljaju imovinom i 1317 savjetnika za klijente, raznih profila. Austrijski mediji ističu da je fenomen istovremenog rasta broja superbogatih i ekstremno siromašnih, stvara sve dublji, globalni jaz. Uključujući i ovu alpsku zemlju.