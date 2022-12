Brnabić o situaciji na Kosovu: Kurti nas je doveo na sami rub rata, sve što on radi je opasnost

Albin Kurti nas je sve vratio ne u 19. nego u 18. vijek. Sve što on radi je opasnost, ne samo za Srbe, već za Albance i za čitavu Europu. Kurti nas je doveo na sami rub rata. KFOR i EULEX ne rade svoj posao, ne štite Srbe na Kosovu i Metohji. Imamo svakodnevno kršenje Kumanovskog i Briselskog sporazuma. Prema rezoluciji 1244 uputit ćemo zahtjev da se određen broj naših trupa vrati tamo jer oni nisu u stanju održavati sigurnost, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić, prenosi Kurir.

Direktor Ureda za Kosovo i Metohiju srbijanske vlade Petar Petković izjavio je u četvrtak navečer, u povodu ulaska dvjestotinjak kosovskih policajaca u sjeverni dio Kosovske Mitrovice, da će Srbija "razmotriti" povratak do 1000 pripadnika vojske i policije na Kosovo, sukladno Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti UN-a.

Kosovski mediji na srpskom jeziku objavili su da je poslije 20 sati u četvrtak u sjeverni dio grada većinski naseljen Srbima ušlo između 200 i 300 policajaca u pratnji oklopnih vozila te da su se rasporedili na obodu grada, nakon čega je Petković zakazao izvanrednu konferenciju za novinare u Vladi Srbije. Njegova je ocjena da kosovski premijer Albin Kurti slanjem policije "nastavlja s protupravnim i nasilnim akcijama" kojima je cilj "okupacija sjevera Kosova", većinski naseljenog Srbima.

Napetosti na sjeveru traju već mjesecima, a nedavno su se intenzivirale u kampanji Prištine da uvede preregistraciju tablica za kosovske gradove izdanih u Srbiji na RKS tablice / Republika Kosovo, što lokalni Srbi uz potporu Beograda odbijaju, pa su njihovi predstavnici u znak prosvjeda napustili kosovske institucije.

Foto: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS Kosovo police officers patrol in ethnically mixed area in North Mitrovica, Kosovo, December 9,2022. REUTERS/Ognen Teofilovski Photo: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS

Poslije niza pritisaka iz Bruxellesa i Washingtona postignuto je privremeno kompromisno rješenje, ali napetosti nisu prestale jer Priština želi uspostaviti sustav uprave na cijelom teritoriju Kosova, dok Beograd inzistira na poštivanju Briselskog sporazuma kojim se kosovska vlast, pod pokroviteljstvom EU-a, obvezala na formiranje Zajednice srpskih općina. Petković je novinarima rekao da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sutra i sljedećih dana imati "važne razgovore", a "kad dođe vrijeme" o zaključcima će izvijestiti javnost.

Po Petkovićevim riječima, do 350 policajaca upalo je oko 20.30 na sjever Kosova iz smjera južne Mitrovice prema Bošnjačkoj mahali. Jedinice su se, dodao je, razmjestile po cijeloj Mitrovici i stacionirale u mješovitim naseljima u sjevernom dijelu grada. Razlog ili povod za upad, rekao je, navodno je to što su Albanci uplašeni zbog onoga što se događa na sjeveru Kosova. Albanska policija s juga po Briselskom sporazumu nema pravo biti na sjeveru, već samo policija Direktorata Sjever. To svi dobro znaju i svi se prave ludi, poručio je Petković.

Ocijenio je da su to opasne akcije kojima je cilj pokopati Briselski sporazum te će poslije ovakvog upada policajaca Srbija razmotriti vraćanje do 1000 pripadnika svojih snaga, po Rezoluciji 1244 SB UN iz 1999. godine. Tom rezolucijom, koja je donesena u lipnju 1999. uz okončanje ratnih sukoba na Kosovu, vojska i policija tadašnje SR Jugoslavije povukle su se s Kosova uz mogućnost da se - pod posebnim uvjetima - dio osoblja može vratiti. Povratak osoblja obavit će se, kako je navedeno u Rezoluciji 1244 na koju se pozvao Petković, "uz nadzor međunarodne sigurnosne prisutnosti i bit će ograničeno na mali dogovoreni broj (stotine, ne tisuće)". Petković je podsjetio na prijašnje poruke srbijanskog predsjednika Vučića "da se više nikad neće ponoviti pogrom ili Oluja".

"Nisu dovoljno dobro shvatili oni na Zapadu, koji trebaju urazumiti Prištinu, to što je rekao - da nećemo dopustiti stradanje ili progon svog stanovništva", poručio je Petković.

