Evo što srpski mediji pišu o ulasku Hrvatske u Schengen, samo jedan portal objasnio što to znači za Srbiju

Hrvatska 1. siječnja 2023. godine ulazi u Schengen, a vijest o tome prenijeli su i srbijanski mediji. 'EU: Hrvatska postaje članica Schengena od 1. siječnja, ulazak Bugarske i Rumunije odgođen', naslov je u agenciji Tanjug, a o samom ulasku Hrvatske u bezgraničnu europsku zonu pišu dosta kratko.

Ministri unutarnjih poslova država članica EU i schengenskog prostora odlučili su danas da Hrvatska uđe u Schengen zonu, dok je prijem Bugarske i Rumunjske odgođen, piše Tanjug.

Vijest je prenio i Blic koji piše kako će od 1. siječnja 2023. godine biti ukinute granične kontrole na kopnenim i morskim graničnim prijelazima, a na proljeće, 26. ožujka 2023. i u zračnim lukama.

Alo.rs piše da se o ulasku Hrvatske u Schengen glasalo pojedinačno, dok će se o Bugarskoj i Rumunjskoj glasati naknadno i očekuje se da će Austrija na te zemlje staviti veto. To znači da će prvog dana sljedeće godine Hrvatska ukloniti rampe sa granice sa Slovenijom i Mađarskom, dodaju. Do posljednjeg trenutka je trajala drama oko glasanja koja će zemlja ili zemlje ući u Schengensku zonu jer je najviše šanse za to imala Hrvatska, dok su Bugarska i Rumunjska visile o koncu, a očigledno da i dalje vise, piše Alo.rs.

I Telegraf.rs je u 14.30 sati objavio kratko da Hrvatska ulazi u Schengen uz napomenu da će uskoro napisati nešto opširnije, no i vijest o tome je ostala na pet rečenica.

'Hrvatska je upravo ušla u Schengen, što to znači za Srbiju: Spremite živce za oštre kontrole na granicama', naslov je na portalu Nova.rs koji najopširnije piše o ulasku Hrvatske u Schengen. Hrvati su do sada u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru putovali samo sa putovnicom i obrnuto. To se neće promijeniti, ali će od sada kontrole na graničnim prelazima biti znatno rigoroznije, jer granice Hrvatske sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom postaju vanjske granice Europske unije.

Situacija bi se najviše mogla pogoršati po pitanju Srbije jer je europski tajnik za unutarnje poslove rekao da bi Bruxelles mogao prekinuti bezvizni režim sa Srbijom nakon povećanja broja migranata koji preko Srbije masovno ulaze u EU. Ukoliko se to dogodi, građani Srbije će morati podnijeti zahtjev za vizu za ulazak u Hrvatsku, piše Nova.rs.