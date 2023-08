Britanski MVP za Hrvatsku: 'Kad ulazite u taksi, slikajte ga i nazovite nekoga'

Britansko ministarstvo vanjskih poslova dodalo je u preporuke vezane uz putovanja u Hrvatsku rizik od seksualnih napada u taksijima. Navodi kako postoje izvještaji o takvim napadima "u taksijima i Uberu" te daje konkretne savjete što bi svatko, a pretpostavlja se da su u većem riziku žene, trebao napraviti kad koristi taksi-prijevoz tijekom boravka u Hrvatskoj.

Kako biste smanjili rizik i spriječili mogući seksualni napad, slikajte unutrašnjost taksija, posebno dio gdje je vidljiv broj vozila, te pošaljite prijatelju ili nekom drugom, kažu. Podijelite status vožnje na Uberovoj aplikaciji, drugi je savjet. Treći je pak taj da svatko tko se koristi taksijem tijekom vožnje nazove nekoga i kaže mu u kojem je taksiju i kuda ide.

Britanka prijavila

Britanci su vrlo promptni u izdavanju sigurnosnih preporuka za putovanja u druge države i njih se ne smije uzeti olako. Mnogi britanski turisti prije putovanja redovito konzultiraju vladine preporuke, i zbog ocjene sigurnosnog stanja i odluke o putu, ali i zbog vrlo konkretnih stvari, kao što je mogućnost refundiranja uplaćenog putovanja ili godišnjeg odmora, pri čemu se agencije i prijevoznici vode uputama ministarstva.

U britanskim medijima, kao i u hrvatskim, neki hrvatski vozači taksija svake sezone, pa tako i ove, dobivaju prostor zbog cijena koje ili iznenade ili su zaista prenapuhane. No, ovo je ozbiljnija – i službena – preporuka. Povrh svega, namijenjena je ženama, koje itekako paze gdje provode godišnje odmore te velik broj izbjegava mjesta u kojima postoji sigurnosni rizik.

Britanci ne otkrivaju o kojim je to seksualnim napadima točno riječ, no posljednji zabilježeni incident dogodio se krajem srpnja i u njega je uključena Britanka. Splitska policija privela je tada na ispitivanje u Državno odvjetništvo 23-godišnjeg taksista kojeg je za silovanje prijavila nešto starija gošća iz Velike Britanije. Djelo je osumnjičeni navodno počinio dok je s Britankom čekao u taksiju njezinu prijateljicu da uzme večeru. Britanka je slučaj prijavila policiji i nakon toga je napustila Hrvatsku. Osumnjičeni ne niječe da su imali odnos, no tvrdi da je bio dobrovoljan. Britanka je, pak, policiji kazala da je bila pijana i da nije pristala na seks, a da ju je taksist ipak iskoristio. Državno odvjetništvo nije tražilo istražni zatvor, nego je osumnjičenom odredilo mjeru opreza, ne smije kontaktirati oštećenu i njezinu prijateljicu.

Dva slučaja

Nešto više od tjedan dana poslije jedna je Francuskinja (20) također prijavila splitskoj policiji da ju je silovao taksist. Napravljene su očevidne radnje u koje spada i pregled tijela žrtve kaznenog djela i uzimanje bioloških tragova. Utvrđene su lakše ozljede na tijelu koje nisu bile na predjelu genitalija.

Policija je istraživala slične prijave početkom travnja ove godine, kada su dvije djevojke iz Splita, u dva različita slučaja, na društvenim mrežama objavile kako su bile žrtve pokušaja silovanja. U oba slučaja navele su kako se radilo o vožnjama pozvanim preko aplikacija, ali koje bi vozači otkazali prilikom dolaska tako da nisu ostale evidentirane.

