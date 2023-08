Tri Australke naručile u Splitu taksi, a račun je stvarno za ne povjerovati!

Ljetni odmor obično ostane upamćen po dobroj hrani, ugodnom društvu i provodu, bilo to sunčanje na plaži ili izlasci do ranih jutarnjih sati, no sve češće među uspomenama se nađe i gorki podsjetnik na cijene s kojima su došle.

Tri mlade turistkinje iz Australije koje su odlučile ljetovati u Splitu zasigurno neće zaboraviti vožnju taksijem do aerodroma koja im je naplaćena vrtoglavih 150 eura. Situacija se odigrala danas poslijepodne a detalje doznaje Dalmacija Danas. Pišu kako su žene oko 14 sati naručile taksi u Splitu kako bi ih odveo do zračne luke Resnik. Ovisno o tome gdje su točno u Splitu odsjele, radi se o nekih 20 do 30 kilometara vožnje.

Kada su došle do aerodroma, uslijedio je šok. Vozač im je uručio račun na kojemu je stajalo da za vožnju od 0 kilometara koja je trajala dvije sekunde duguju 151,1 euro. Turistkinje su se prepale i platile račun, no po izlasku iz automobila slikale su tablicu i obavijestile zaposlenika zračne luke o tome što se dogodilo.

Zamolile su zaposlenika da nazove policiju, no u ovoj situaciji nitko im nije mogao pomoći jer elemenata kaznenog djela nema. Račun je uredno izdan te je sve odrađeno legalno.