Britanski stručnjak upozorava: Rat je izgubio svaki smisao, Rusija se urušava iznutra

Rat u Ukrajini, koji traje već više od tri godine, sve više poprima obilježja sukoba bez jasnog kraja i logike. Iako je Moskva planirala pokazati moć i utjecaj, svijet danas svjedoči suprotnom, Rusija se gospodarski iscrpljuje, gubi međunarodni utjecaj, a unutar zemlje raste pritisak zbog inflacije, nestašica i sve većih vojnih gubitaka. Europa, s druge strane, pokušava se oporaviti od vlastitih pogrešaka, godinama je ovisila o ruskoj energiji i zanemarivala obranu, dok se Sjedinjene Države kolebaju između potpore Kijevu i pokušaja da izbjegnu otvoreni sukob s Moskvom. Sve zajedno ostavlja dojam da nitko u ovom ratu ne upravlja sigurnom rukom.

U takvom ozračju, britanski geopolitički stručnjak Mark Brolin u analizi za The Telegraph ističe da je rat između Rusije i Ukrajine postao jedan od najapsurdnijih sukoba modernog doba, toliko složen i kontradiktoran da “izluđuje svakoga tko pokušava pronaći logiku u njemu”. Prema Brolinu, Putin je želio pokazati snagu i odlučnost, no učinak je suprotan. Rusija je izgubila utjecaj u Europi, na Bliskom istoku i u središnjoj Aziji, a umjesto nove imperijalne moći, postaje ovisna o Kini. “Umjesto pobjede, Moskva je postala kineski ekonomski satelit”, piše autor, podsjećajući da je oko 40 posto ruske trgovine danas vezano uz Peking, dok Zapad sve više zatvara vrata ruskom izvozu.

Rusko gospodarstvo, dodaje Brolin, nije stabilno, nego “prenapregnuto”. Inflacija raste, kamate su među najvišima u svijetu, a država troši trećinu proračuna na vojsku. Procjenjuje se da je u ratu poginulo više od 200.000 ruskih vojnika, dok su ukupne žrtve, uključujući ranjene, premašile milijun ljudi. Gotovo milijun građana napustilo je zemlju, a među njima i mnogi visokoobrazovani stručnjaci.

Brolin podsjeća da europske zemlje godinama nisu slušale upozorenja Poljske i Ukrajine, istovremeno kupujući rusku naftu i govoreći o “europskim vrijednostima”. I Sjedinjene Države, prema njemu, pokazuju neujednačen pristup, posebno sada u vrijeme Donalda Trumpa, koji je “čas prijetio, čas popuštao”, čime je izgubio svaki stvarni utjecaj. Unatoč svemu, Brolin smatra da se određeni pomak ipak vidi. Europa ponovno jača obranu, ovisnost o ruskoj energiji se smanjuje, a zapadna pomoć Ukrajini ostaje ključna, od oružja do obavještajnih podataka. Istovremeno, mit o “velikoj sili” Rusiji počinje se raspadati, a Zapad sve više razumije da Moskva više nije neprikosnovena prijetnja.

Autor zaključuje da je Putin “zarobljen u svijetu vlastitih iluzija”, okružen ljudima koji mu ne govore istinu. “Ruski vođa više ne živi u stvarnosti, nego u verziji svijeta koju su mu skrojili njegovi 'da-menovi'. Zato pritisak mora ostati, kako bi ga stvarnost napokon sustigla”, piše Brolin.