SMANJENE TRUPA U RUMUNJSKOJ

Trump povlači vojsku s istoka, EU preuzima veću ulogu: 'Odlaze zaštititi svoje granice'

Autor
Ivica Beti
29.10.2025.
u 18:49

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će od studenog Ukrajina početi izvoziti svoje oružje, uglavnom dronove. Dio je to 'programa kontroliranog izvoza'

Ruska zastava postavljena na sjeverozapadnom ulazu u grad Pokrovsk, kojeg Rusi bezuspješno već godinu dana pokušavaju osvojiti, vijorila se samo sat vremena, sve dok nije uništena dronom. Ta snimka samo potvrđuje kako se teške borbe vode za Pokrovsk, blizu kojeg su ruske snage rasporedile oko 11.000 vojnika u pokušaju da opkole šire područje grada. Pokrovsk je jedan od ključnih gradova za rusko osvajanje cijeloga Donecka.

Ukrajinska Operativna strateška skupina Skhid objavila je da Rusi nisu prodrli u Mirnohrad u Doneckoj oblasti, iako je prije njihov glasnogovornik Hrihorij Šapoval tvrdio suprotno. - Trenutačno je, nažalost, neprijatelj ušao u predgrađe Mirnohrada i koristi ne samo topništvo i bespilotne sustave, već i pjnešaštvo i tehnička sredstva. Naše obrambene snage pokušavaju zadržati svoje položaje i grade utvrde, ali situacija je prilično teška - naglasio je Šapoval. No, potom je uslijedio demanti.

Ključne riječi
Europa NATO Trump Ukrajina Rusija

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar tuđinskekratkenoge
tuđinskekratkenoge
18:55 29.10.2025.

Ma tako je to kada russi pokušavaju "da opkole"......

AS
Asirijac
19:29 29.10.2025.

Ukrajinci su usli u romansko-germanske ralje , i ovi ih maksimalno koriste za svoje ciljeve.

CU
Cuki
19:06 29.10.2025.

Po ovome nato je pri kraju jedini način za opstanak europske obrane je europska vojska pitanje kako.

