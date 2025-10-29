Ruska zastava postavljena na sjeverozapadnom ulazu u grad Pokrovsk, kojeg Rusi bezuspješno već godinu dana pokušavaju osvojiti, vijorila se samo sat vremena, sve dok nije uništena dronom. Ta snimka samo potvrđuje kako se teške borbe vode za Pokrovsk, blizu kojeg su ruske snage rasporedile oko 11.000 vojnika u pokušaju da opkole šire područje grada. Pokrovsk je jedan od ključnih gradova za rusko osvajanje cijeloga Donecka.



Ukrajinska Operativna strateška skupina Skhid objavila je da Rusi nisu prodrli u Mirnohrad u Doneckoj oblasti, iako je prije njihov glasnogovornik Hrihorij Šapoval tvrdio suprotno. - Trenutačno je, nažalost, neprijatelj ušao u predgrađe Mirnohrada i koristi ne samo topništvo i bespilotne sustave, već i pjnešaštvo i tehnička sredstva. Naše obrambene snage pokušavaju zadržati svoje položaje i grade utvrde, ali situacija je prilično teška - naglasio je Šapoval. No, potom je uslijedio demanti.