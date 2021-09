Što se to događa u Velikoj Britaniji? Redovi za gorivo sve su veći

Velika Britanija je u petak poručila da će riješiti problem manjka vozača kamiona koji uzrokuje sve veće probleme u lancima opskrbe i zbog čega su zatvorene benzinske postaje, no Udruženje cestovnih prijevoznika tereta (RHA) upozorava da nema brzih rješenja.

Procjenjuje se kako bi Britanija trebali uvesti oko 100.000 vozača za normalizaciju stanja, nakon što se uoči brexita u Europu vratilo 25.000, a pandemija je zaustavila postupak regrutacije novih vozača, njih oko 40.000.

Ključni problem je odlazak velikog broja vozača iz istočne Europe koji više ne žele pristajati na komplicirane uvjete rada zbog pandemije i brexita, premalo slobodnog vremena i izmjene poreznih propisa koje su im smanjile primanja.

British Petroleum je privremeno zatvorio oko 1200 benzinskih postaja zbog smanjenih isporuka bezolovnog benzina i dizela jer kamione nema tko voziti, a Esso Exxon Mobile oko 200.

U Londonu te u južnoj Engleskoj u petak su se stvorili redovi pred benzinskim stanicama jer su vozači u strahu od nestašica goriva.

Supermarketi i farmeri mjesecima upozoravaju da će manjak vozača kamiona poremetiti lance dostave, zbog čega su police sve praznije.

Ministar prometa Grant Shapps je kazao da će peta ekonomija svijeta "pokrenuti nebo i zemlju" sve kako bi riješila taj problem.

RHA je pozvala vladu da omogući kratkoročne vize za strane vozače kamiona kako bi nadoknadila nedostatak dovoljnog broja britanskih vozača.

Udruženje također poziva vladu da hitno krene s programom obuke za vozače teških kamiona u Velikoj Britaniji.

"To je vrlo težak posao. Mi Britanci ne pomažemo vozačima kamiona kao što to čine Europljani ili Amerikanci, ne omogućujemo im pristojne uvjete rada", upozorava RHA.