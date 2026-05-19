KREMLJ IMA SVE VIŠE PROBLEMA

Šef estonskih špijuna upozorio na Putinov plan: 'Rusi vjeruju da mogu nadmudriti Zapad'

Dora Taslak
19.05.2026.
u 11:49

Unatoč tome što je Kremlj pokazao zanimanje za nove mirovne pregovore, Kaupo Rosin ne vjeruje da je Rusija trenutno iskreno zainteresirana

Vrijeme ne ide u prilog ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, smatra Kaupo Rosin, šef Estonske službe vanjske obavještajne službe. Više od četiri godine od početka rata u Ukrajini, Kremlj se suočava s rastućim nezadovoljstvom zbog gušenja interneta, povećanja poreza i stalne inflacije. Ruske trupe sve sporije napreduju, a ukrajinski udari dronovima dugog dometa postaju sve učinkovitiji. Govoreći za Kyiv Independent, Rosin ističe kako na bojištu nema stvarnog uspjeha za Rusiju, unatoč iznimno visokoj cijeni.

"Vidimo da se ekonomski i financijski problemi zapravo povećavaju, unatoč trenutno visokim cijenama nafte. Vidjet ćemo što će donijeti druga polovica godine. Putinu neće biti lakše", naveo je te istaknuo kako Zapad i Ukrajina idu "dobrim smjerom“.

Unatoč tome što je Kremlj pokazao zanimanje za nove mirovne pregovore, Rosin ne vjeruje da je Rusija trenutno iskreno zainteresirana. Također, ne smatra da bi ustupanje Donbasa dovelo do trajnog rješenja. "Vjerojatno bi Rusija tada postavila neke nove zahtjeve i ponovno počela pregovore od nule. Ne bih upao u tu zamku", kazao je. 

Putinov ukupni cilj, smatra, i dalje je osvajanje Ukrajine te uništenje europske sigurnosne infrastrukture. "Rusi vjeruju da mogu nadmudriti Zapad", poručio je. Osvrnuo se i na zabrinutost zbog mogućeg širenja agresije na baltičku regiju pa naveo kako ruska vojska nema dovoljno raspoloživih snaga za napad na Estoniju. No, upozorio je kako Zapad ne smije postati trom: "Mislim da si ne možemo priuštiti luksuz da mislimo kako imamo još mnogo godina. Moramo obaviti svoj posao sada.“
