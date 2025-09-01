Naši Portali
VLADA POSTROŽUJE PRAVILA

Britanija suspendira zahtjeve za spajanjem obitelji

Home Secretary Yvette Cooper attends West Midlands Police HQ in Birmingham
Foto: Dr Denise Maxwell - Commissioned
1/4
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
01.09.2025.
u 20:59

Ove je godine u Britaniju neslužbeno malenim čamcima stiglo više od 29.000 ljudi, 38 posto više nego u istom razdoblju prošle godine

Velika Britanija objavila je u ponedjeljak da je odlučila suspendirati zahtjeve registriranih izbjeglica za spajanjem obitelji kako bi vlada imala više vremena da postroži pravila. Laburistička vlada premijera Keira Starmera pod sve većim je pritiskom da smanji broj tražitelja azila koji dolaze u zemlju iz Francuske malenim čamcima nakon što su se hoteli u kojima su smješteni migranti našli u fokusu višetjednih i ponekad nasilnih prosvjeda.

Ministrica unutarnjih poslova Yvette Cooper rekla je parlamentu da sve više izbjeglica traži spajanje obitelji, što pogoršava problem smještaja. - Sustav mora biti pod kontrolom i njime se mora upravljati na osnovi pravednih i pravilno provedenih pravila, a ne kaosa i iskorištavanja koje uzrokuju kriminalne krijumčarske bande - rekla je.

Po sadašnjem sustavu, tražitelj azila kojem je dopušteno da neograničeno ostane u zemlji može dovesti svojeg partnera ako može dokazati da su vezi najmanje dvije godine te djecu mlađu od 18 godina. Ove je godine u Britaniju neslužbeno malenim čamcima stiglo više od 29.000 ljudi, 38 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.
Vlada izbjeglice Velika Britanija

