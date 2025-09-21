Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
FORMALNO PRIZNANJE

Britanija priznala palestinsku državu jer se Izrael oglušio na njen ultimatum

People protest in Barcelona in support of Palestinians
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS
1/13
Autori: Laura Volarić Horvat/Hina, Branka Radman/Hina
21.09.2025.
u 17:25

tarmer je bio pod pritiskom mnogih svojih zastupnika i ljut zbog rastućeg broja smrti u Gazi i sve više gladne djece.

Velika Britanija u nedjelju je izjavila da priznaje palestinsku državu nakon što Izrael nije ispunio postavljene uvjete, uključujući prekid vatre u ratu u Gazi koji uskoro puni dvije godine.

"Danas, kako bi oživjelo nadu u mir za Palestince i Izraelce i dvodržavno rješenje, Ujedinjeno Kraljevstvo formalno priznaje Državu Palestinu", objavio je premijer Keir Starmer na X-u. Tim korakom London se smjestio uz bok više od 140 drugih nacija, ali će njime i razljutiti Izrael i njegova glavnog saveznika Sjedinjene Države. Odluka ima simboličnu težinu jer je Velika Britanija odigrala važnu ulogu u stvaranju Izraela kao moderne nacije nakon Drugog svjetskog rata i dugo bila njegov saveznik.

Kanada i Australija također su u nedjelju priznale palestinsku državu, a očekuje se da će to učiniti i druge zemlje idućeg tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Potezom koji je premijera laburista doveo u sukob s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Britanija je u srpnju postavila Izraelu ultimatum rekavši da će priznati palestinsku državu ne poduzme li Izrael korake za okončanje "strašne situacije" u Gazi.

Husam Zomlot, šef palestinske misije u Velikoj Britaniji, nazvao je odluku "priznanjem s golemim zakašnjenjem" koje se "ne odnosi na Palestinu, već na ispunjenje svečane odgovornosti Velike Britanije". "To označava nepovratan korak prema pravdi, miru i ispravljanju povijesnih nepravdi", dodao je u izjavi. Starmer se u srpnju izjasnio da će Velika Britanija priznati palestinsku državu ako Izrael ne postigne prekid vatre s militantima Hamasa, ne pusti više pomoći u Gazu, ne da jasno do znanja da neće biti aneksije Zapadne obale i ne obveže se na mirovni proces koji će dovesti do dvodržavnog rješenja. "Od te objave u srpnju, ustvari s napadom na Katar, vjerojatnost o prekidu vatre u ovom trenutku je mizerna, a izgledi su sumorni", rekao je britanski potpredsjednik vlade David Lammy, napominjući da je Izrael napredovao s planom naseljavanja Zapadne obale. Starmer je bio pod pritiskom mnogih svojih zastupnika i ljut zbog rastućeg broja smrti u Gazi i sve više gladne djece.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je ovog mjeseca da nikada neće postojati palestinska država i optužio zemlje koje priznaju palestinsku državu da nagrađuju "Hamasov monstruozni terorizam".

Lammy je prethodno rekao da Britanija ima povijesnu odgovornost olakšati rješenje o dvjema državama, što datira još od Balfourove deklaracije iz 1917. godine, kojom se obećalo da stvaranje židovske države neće kršiti arapska prava. Britanske trupe preuzele su Jeruzalem od Osmanskog Carstva 1917. godine, a 1922. Liga naroda dodijelila je Britaniji međunarodni mandat za upravljanje Palestinom tijekom poslijeratnog sklapanja sporazuma koji je preoblikovao kartu Bliskog istoka.

„Iako je to dobrodošao korak, Britanija duguje Palestini puno više od priznanja“, rekao je Victor Kattan, profesor međunarodnog javnog prava i savjetnik kampanje „Britanija duguje Palestini“, zalažući se za ispriku i odštetu za izazivanje nasilnih podjela. Odluka o priznanju bi mogla značiti da će palestinska misija u Londonu biti unaprijeđena u status veleposlanstva. Također bi mogla rezultirati zabranom proizvoda koji dolaze iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijima.

FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra
People protest in Barcelona in support of Palestinians
1/130
Ključne riječi
priznanje Palestine Britanija Keir Starmer

Komentara 19

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
17:50 21.09.2025.

Priznanje je naravno, nepovratno. Za večeras je zakazan lov na Netanyahua u Izraelu. Hamas neće učestvovati.

HR
Hrvatska385
18:02 21.09.2025.

Što čeka RH???..:,jel smo mi stvarno njemački i austrijski konjušari da moramo gledati mig Njemačke i Austrije??

ZO
zoranlelic
18:44 21.09.2025.

Naravno radi se i o porazu Hamasa, izraelskog partnera u politici nepriznavanja Palestine kao države. Već ranije sam upisivao da gluplje pojave od izraelskog PR teško da može biti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još