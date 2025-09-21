Britanija priznala palestinsku državu jer se Izrael oglušio na njen ultimatum

Velika Britanija u nedjelju je izjavila da priznaje palestinsku državu nakon što Izrael nije ispunio postavljene uvjete, uključujući prekid vatre u ratu u Gazi koji uskoro puni dvije godine.

"Danas, kako bi oživjelo nadu u mir za Palestince i Izraelce i dvodržavno rješenje, Ujedinjeno Kraljevstvo formalno priznaje Državu Palestinu", objavio je premijer Keir Starmer na X-u. Tim korakom London se smjestio uz bok više od 140 drugih nacija, ali će njime i razljutiti Izrael i njegova glavnog saveznika Sjedinjene Države. Odluka ima simboličnu težinu jer je Velika Britanija odigrala važnu ulogu u stvaranju Izraela kao moderne nacije nakon Drugog svjetskog rata i dugo bila njegov saveznik.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Kanada i Australija također su u nedjelju priznale palestinsku državu, a očekuje se da će to učiniti i druge zemlje idućeg tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Potezom koji je premijera laburista doveo u sukob s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Britanija je u srpnju postavila Izraelu ultimatum rekavši da će priznati palestinsku državu ne poduzme li Izrael korake za okončanje "strašne situacije" u Gazi.

Husam Zomlot, šef palestinske misije u Velikoj Britaniji, nazvao je odluku "priznanjem s golemim zakašnjenjem" koje se "ne odnosi na Palestinu, već na ispunjenje svečane odgovornosti Velike Britanije". "To označava nepovratan korak prema pravdi, miru i ispravljanju povijesnih nepravdi", dodao je u izjavi. Starmer se u srpnju izjasnio da će Velika Britanija priznati palestinsku državu ako Izrael ne postigne prekid vatre s militantima Hamasa, ne pusti više pomoći u Gazu, ne da jasno do znanja da neće biti aneksije Zapadne obale i ne obveže se na mirovni proces koji će dovesti do dvodržavnog rješenja. "Od te objave u srpnju, ustvari s napadom na Katar, vjerojatnost o prekidu vatre u ovom trenutku je mizerna, a izgledi su sumorni", rekao je britanski potpredsjednik vlade David Lammy, napominjući da je Izrael napredovao s planom naseljavanja Zapadne obale. Starmer je bio pod pritiskom mnogih svojih zastupnika i ljut zbog rastućeg broja smrti u Gazi i sve više gladne djece.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je ovog mjeseca da nikada neće postojati palestinska država i optužio zemlje koje priznaju palestinsku državu da nagrađuju "Hamasov monstruozni terorizam".

Lammy je prethodno rekao da Britanija ima povijesnu odgovornost olakšati rješenje o dvjema državama, što datira još od Balfourove deklaracije iz 1917. godine, kojom se obećalo da stvaranje židovske države neće kršiti arapska prava. Britanske trupe preuzele su Jeruzalem od Osmanskog Carstva 1917. godine, a 1922. Liga naroda dodijelila je Britaniji međunarodni mandat za upravljanje Palestinom tijekom poslijeratnog sklapanja sporazuma koji je preoblikovao kartu Bliskog istoka.

„Iako je to dobrodošao korak, Britanija duguje Palestini puno više od priznanja“, rekao je Victor Kattan, profesor međunarodnog javnog prava i savjetnik kampanje „Britanija duguje Palestini“, zalažući se za ispriku i odštetu za izazivanje nasilnih podjela. Odluka o priznanju bi mogla značiti da će palestinska misija u Londonu biti unaprijeđena u status veleposlanstva. Također bi mogla rezultirati zabranom proizvoda koji dolaze iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijima.