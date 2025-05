Britanci se raspisali o našem tajnom dragulju na Jadranu: 'Vrijeme ovdje staje, a srce se puni'

Dok domaći turisti često traže poznatija mjesta za odmor, britanski The Guardian, jedan od najuglednijih europskih medija, odlučio je otputovati sve do Lastova – jednog od najudaljenijih i najočuvanijih hrvatskih otoka – i podijeliti s čitateljima svoje dojmove. Rezultat? Oduševljenje netaknutom prirodom, skromnim gostoprimstvom i rijetkom tišinom koja budi nostalgiju za nekim prošlim vremenima.

U opširnoj reportaži Guardian opisuje kako je Lastovo daleko od komercijaliziranih odredišta, a upravo to mu daje poseban šarm. Novinarka započinje tekst s prizorom koji bi mnogima ostao urezan u sjećanje: "Zvuk bebinog plača odjekuje u noćnom nebu, kao da dolazi s nenaseljenog otočića Zaklopatica koji se vidi s terase našeg apartmana." Ispostavlja se da je to zov jedne od najugroženijih mediteranskih ptica – čigri yelkouan i Scopoli’s shearwater – koje upravo na tom području imaju svoja rijetka gnijezdišta.

U tekstu se ističe kako je Lastovsko otočje, koje broji čak 46 otoka, otočića i grebena, od 2006. proglašeno park prirode, zahvaljujući istraživanjima ornitologa Roberta Crnkovića, koji je otkrio ključna staništa ptica. Uz Crnkovića, čitatelje kroz otočje vodi i Alexandra Horvat, glavna čuvarica prirode, koja zajedno s ekipom svakodnevno brine o očuvanju biljnog i životinjskog svijeta te pomorskog ekosustava.

Guardian posebno naglašava krhkost otoka, upozoravajući da iako je trenutno zaštićen, postoji strah da bi razvoj mogao krenuti neželjenim smjerom, kao što se dogodilo u drugim dijelovima jadranske obale. "Lastovo je trenutno veličanstveno netaknuto", piše novinarka, ali dodaje kako lokalni turistički djelatnici, poput Diane Magdić, izražavaju bojazan da bi ta ravnoteža mogla biti narušena u narednom desetljeću.

U opisu svakodnevice na otoku, Guardian bilježi prizore iz Zaklopatica uvale, gdje "starije gospođe uz vino pričaju viceve, mladi upravljaju brodićima, a ribari čiste ulov". Na sjevernoj obali, restorani uz more dočekuju nautičare, dok sustav ekoloških bova štiti posidoniju, dragocjenu morsku biljku. Novinarka također piše o dojmljivom obroku u Konobi Lučica, koju vodi Ante Kovačev – zaljubljenik u otok koji je ovdje ostao nakon što je brod kojim je plovio zbog nevremena završio u toj malenoj uvali. Na jugu otoka, zalazak sunca iz Skrivene Luke i ručak u Porto Rossu doživljava kao vrhunac opuštanja.

Lastovo, piše Guardian, nije za svakoga – do njega se stiže nakon pet sati putovanja iz Splita ili tri sata iz Dubrovnika, uz minibus kao jedini oblik javnog prijevoza. No to je, zaključuju, upravo ono što ga čini posebnim. "Za Dianu iz turističkog ureda, Lastovo podsjeća na 80-e godine Jugoslavije, kada je svaki turist bio gost, prijatelj. Lastovo je upravo steklo novog prijatelja", završava novinarka – ujedno i s porukom svijetu da ovaj dragulj Jadrana zaslužuje ostati onakav kakav je sada.