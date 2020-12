Dramatično u Britaniji, Johnson najavio najstrože mjere: Novi soj korone širi se jako brzo

Britanska vlada odlučila je od nedjelje uvesti stroge mjere za London i jugoistok Engleske, pogodivši time planove o božićnim okupljanjima, kako bi pokušala suzbiti širenje zaraze pripisano novom soju koronavirusa.

"Čini se da je širenje uzrokovano novim sojem virusa" koji se lakše širi, rekao je premijer Boris Johnson na konferenciji za novinare. Međutim, naglasio je da "ništa ne govori o tome da bi bio smrtonosniji ili da bi uzrokovao teži oblik bolesti", ili da bi smanjio efikasnost cjepiva.

Za građane Londona najavio je četvrti i najviši stupanj restrikcija, dobit će naputak da ostanu doma, a dućani koji nisu nužni zatvorit će se, čime će biti onemogućeno i kupovanje božićnih darova u zadnji trenutak.

Foto: Reuters/PIXSELL

Pubovi, restorani i muzeji već su zatvoreni od prošlog vikenda. Putovanja izvan te zone su zabranjena.

Johnson je rekao da je njegova vlada morala odbaciti planove o olakšavanju restrikcija za Božić zbog porasta broja slučajeva novog soja koronavirusa.

"S obzirom na rane dokaze koje imamo o novom soju virusa, potencijalni rizik koji predstavlja, teška srca moram vam reći da ne možemo nastaviti s Božićem kako smo planirali", objavio je premijer.

Po pisanju britanskih medija, zbog otkriića novog soja virusa u tim bi područjima kretanje moglo biti ograničeno.

"Savjetodavna grupa za hitne i nove opasnosti od respiratornih virusa (NERVTAG) sada smatra da bi se taj novi soj mogao brže širiti" među populacijom, rekao je glavni britanski epidemiolog Chris Whitty.

"Trenutačno nema naznaka da novi soj koronavirusa uzrokuje veću smrtnost niti da utječe na cjepivo i načine liječenja, no u tijeku su hitna istraživanja koja bi to trebala i potvrditi", kazao je, dodavši da je Velika Britanija obavijestila Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) o bržem širenju ovog soja virusa.

Ranije mutacije SARS-CoVa-2 već su primijećene i prijavljene širom svijeta.

U Engleskoj trenutačno u "vrlo visokoj" rizičnoj razini ograničenja živi oko 38 milijuna ljudi ili 68 posto stanovništva. Riječ je o najstrožoj restriktivnoj razini koja uključuje zatvaranje pubova, restorana i muzeja te zabranu miješanja osoba iz različitih kućanstava s nekim iznimkama.

Johnson je u petak odbio isključiti mogućnost trećeg zatvaranja za Englesku, dok su ga Wales i Sjeverna Irska odlučili ponovno uvesti nakon Božića.

Ujedinjeno Kraljevstvo, epidemijom koronavirusa najpogođenija europska država nakon Italije, s više od 66.500 mrtvih, 8. prosinca je pokrenulo masovnu kampanju cijepljenja, u sklopu koje je prioritet dan osobama treće životne dobi i njegovateljima.

Očekuje se da, nakon cjepiva Pfizer-BioNTecha Britanska agencija za lijekove (MHRA) 28. ili 29. prosinca odobri i drugo cjepivo, ono koje je razvio laboratorij AstraZeneca u suradnji sa Sveučilištem u Oxfordu, prenosi The Telegraph.

