Brigitte Macron šokirala javnost ponašanjem, ali istina je tek sada izašla na vidjelo

Prva dama Francuske, Brigitte Macron , izazvala je pozornost svojim suzdržanim ponašanjem tijekom nedavnog državnog posjeta Velikoj Britaniji, no iza takvog držanja krije se osobna tragedija, piše Daily Mail, samo nekoliko dana prije putovanja preminula je njezina sestra Anne-Marie Trogneux.

Unatoč velikoj boli, 72-godišnja Brigitte odlučila je pratiti svog supruga, predsjednika Emmanuela Macrona, u Veliku Britaniju, smatrajući da joj je to dužnost. Prema izvoru bliskom paru, upravo je smrt sestre glavni razlog zašto je prva dama izgledala potišteno i distancirano, osobito u trenucima kada je pred kamerama ignorirala suprugovu ispruženu ruku pri dolasku u London. "Brigitte je obožavala svoju sestru i njezin gubitak ju je jako pogodio", rekao je izvor. "No odlučila je ispuniti svoje obveze, iako se to poklopilo s razdobljem žalovanja."

Anne-Marie je preminula u Amiensu, rodnom gradu obitelji Trogneux, gdje se Brigitte požurila kako bi bila uz sestru u njezinim posljednjim trenucima, u ranim jutarnjim satima 3. srpnja. Ovo nije prvi put da je Brigitte doživjela obiteljsku tragediju. Već 1961. izgubila je sestru Maryvonne u prometnoj nesreći, a 2018. preminuo joj je i brat Jean-Claude u 85. godini života.

Osim obiteljske tuge, prva dama prolazi i kroz dodatni stres zbog nadolazećeg suđenja u Parizu, koje se tiče kibernetičkog uznemiravanja. Četvero osoba, uključujući i notornog teoretičara zavjere poznatog kao "Zoe Sagan", optuženi su za širenje uvredljivih i lažnih tvrdnji o Brigitte Macron, uključujući teorije da je rođena kao muškarac i poveznice s pedofilijom. Suđenje počinje u četvrtak, a ako budu proglašeni krivima, optuženima prijeti do dvije godine zatvora.

Jedan od optuženih, Aurélien Poirson-Atlan, tvrdio je da Brigitte zapravo nije žena te da je njezin prvi suprug, André-Louis Auzière, bio izmišljen. Njegov odvjetnik Juan Branco tvrdi da je riječ o slučaju politički motiviranog progona i ograničavanja slobode govora. Ovo nije prvi slučaj sličnih napada. Dvije žene su prošle godine već kažnjene s 8000 eura zbog lažnih tvrdnji o njezinu spolu u videu koji je kasnije izbrisan.

Podsjetimo, brak Emmanuela i Brigitte Macron često je meta nagađanja i zlobnih komentara zbog velike razlike u godinama i nesvakidašnjeg početka njihove veze. Upoznali su se kada je on bio učenik, a ona njegova profesorica drame, tada udana i majka troje djece. Unatoč tome, Emmanuel je još tada izjavio: "Što god ti radila, ja ću se oženiti tobom" – obećanje koje je ispunio 2007., deset godina prije nego što je postao predsjednik. Državni posjet Velikoj Britaniji završava u danas, kada se par vraća u Pariz.