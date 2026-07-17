Muškarac (71) izbo suprugu dok je ležala, žena (55) po glavi tukla supruga i gurnula ga

Muškarac (71) optužen je za pokušaj femicida, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zagreb. Prema optužnici tereti ga se da je 25. ožujka oko 3.30 u stanu u Zagrebu nožem nasrnuo na izvanbračnu suprugu koju je i ranije učestalo verbalno napadao. Na ženu je nasrnuo dok je ležala u krevetu te ju je više puta ubo u vrat i glavu ozlijedivši je opasno po život. Daljnji napad je spriječila osoba koja je bila s njim u stanu, nakon čega je pozvana policija i Hitna te je on tada uhićen i pritvoren. Tužiteljstvo sada u optužnici traži da se 71-godišnjaku produlji istražni zatvor u kojem je od uhićenja i koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljana djela.

A zbog teške ozlijede sa smrtnom posljedicom optužena je 55-godišnjakinja protiv koje je optužnicu podigao ŽDO Varaždin. Tereti ju se da je 9. listopada 2025. u jednom mjestu na području Koprivničko-križevačke županije nakon prethodnog sukoba svog 78-godišnjeg izvanbračnog supruga, državljanina Njemačke, više puta udarila po glavi. U nekom trenutku ga je i odgurnula, uslijed čega je on pao, udario glavom o pod te na mjestu preminuo.