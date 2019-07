Brat vozača koji je usmrtio djevojčice: Moglo se svakome dogoditi, zakon valjda zna svoj posao

Vozaču kamiona, Ivanu Filipoviću, koji je prije mjesec dana skrivio prometnu nesreću na odmorištu na autocesti pokraj Novske u kojoj su poginule dvije učenice, produžen je istražni zatvor za još dva mjeseca zbog kazne od ponavljanja istog ili sličnog djela.

Brat se s Ivanom Filipovićem još nije čuo, ali ovakva ga je odluka Suda iznenadila. Smatra da njegov brat sigurno nakon svega ne bi sjedao za volan.

- Ne može biti strah pa to nije uopće učinjeno iz namjere, to je nesreća koja se može dogoditi svakome na putu. To nije, kako bi rekao, ni planirano ubojstvo ni smišljeno ni bilo šta. To je malo, kako bi rekao, ah... osuda malo neobična da se tako nešto odluči, ali nema veze, zakon valjda zna svoj posao - kazao je za RTL Danas Slavko Filipović, brat osumnjičenog.

Posao je sada na vještacima, s obzirom na to da još nitko nije uspio objasniti što se točno vozaču s 40 godina iskustva u tom trenutku skretanja na odmorište pokraj Novske dogodilo.