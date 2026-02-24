Brat Jeffreyja Epsteina tvrdi: Novo izvješće dokazat će da nije riječ o samoubojstvu, nego o ubojstvu

Brat osramoćenog financijaša i osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina ustvrdio je kako će novo izvješće dokazati da njegov brat nije počinio samoubojstvo, već da je ubijen. Gostujući kod Piers Morgan u emisiji Uncensored, Mark Epstein kazao je kako je danas „još uvjereniji” da je njegov brat likvidiran. Dodao je da „skupina patologa trenutačno proučava rezultate obdukcije koja je, po njegovu mišljenju, od početka trebala biti drukčije provedena”.

“Oni donose zaključke i sastavljaju izvješće koje će uskoro biti objavljeno te je podvrgnuto recenziji stručnjaka. Iz niza razloga pokazat će da to nije moglo biti samoubojstvo, kako se tvrdilo,” rekao je Epstein. Mark Epstein, inače poduzetnik u sektoru nekretnina, zaključio je: “To će nedvojbeno pokazati da nije riječ o samoubojstvu… A potom ostaje pitanje tko ga je ubio i tko je naručio njegovo ubojstvo.”

Kao dodatni razlog sumnje naveo je nestanak snimki nadzornih kamera iz zatvora Metropolitan Correctional Center u New Yorku, gdje je Epstein 2019. pronađen mrtav, kao i, kako tvrdi, prikrivanje i cenzuriranje službenih dokumenata. “Zašto sve te igre? Zašto zamagljivanje istine? To jednostavno nema smisla,” zapitao se.

No, kada ga je Morgan suočio s pitanjima o žrtvama njegova brata te je li znao za njegove zločine prije smrti, Mark Epstein oštro je prekinuo takav smjer razgovora. “Nažalost, iskreno, to me ne zanima. Mene zanima to da je moj brat, kakav god bio i što god bio, ubijen. To je moja briga,” rekao je. Na dodatna pitanja o žrtvama kratko je odgovorio: “To su teme u koje ne ulazim. Ugodan dan,” nakon čega je prekinuo razgovor.

Ustvrdio je i da prije bratove smrti nije znao za razmjere njegovih kaznenih djela. “Mnogo toga što je izašlo u javnost iznenadilo me. Nisam bio upoznat s tim,” rekao je. Još 2005. policija na Floridi pokrenula je kaznenu istragu protiv Epsteina u Palm Beachu, nakon što su roditelji 14-godišnje djevojčice prijavili da joj je platio za masažu. Istragom je obuhvaćeno više maloljetnih djevojaka koje su tvrdile da ih je Epstein seksualno zlostavljao u svojoj vili, u susretima koji su započinjali kao masaže, a završavali teškim oblicima zlostavljanja.

Savezni tužitelji kasnije su ustvrdili da je lanac zloporaba započeo još 2002. Godine 2006. protiv njega je podignuta optužnica za kazneno djelo navođenja na prostituciju. No, lokalna policija predmet je proslijedila FBI-ju, ocijenivši da optužba ne odražava “cjelokupnost Epsteinova postupanja”.

Dvije godine poslije Epstein je priznao krivnju po državnim optužbama za navođenje na prostituciju te za navođenje na prostituciju maloljetnice mlađe od 18 godina. Osuđen je na 18 mjeseci zatvora minimalne sigurnosti. Bilo mu je dopušteno napuštati zatvor do 12 sati dnevno radi posla, a iza rešetaka je proveo tek 13 mjeseci. Nakon uhićenja 2019. godine od strane saveznih agenata, pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u New Yorku. Iako je gradski glavni mrtvozornik smrt proglasio samoubojstvom, s vremenom su se pojavile brojne sumnje koje upućuju na mogućnost da je ubijen.

Prema dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, istražitelji su pregledavajući snimke nadzornih kamera u noći kada je Epstein pronađen mrtav u zatvoru Metropolitan Correctional Center na Manhattanu uočili mutan, narančast obris koji se kretao stubištem prema krilu zatvora, takozvanom „tieru,” u kojem se nalazila njegova ćelija. Zatvorenici su nosili narančastu odjeću i posteljinu, no ta je pojava zabilježena u 22.39 sati, kada su, prema pravilima, svi trebali biti zaključani u ćelijama. Manje od osam sati poslije, tijelo 66-godišnjeg Epsteina pronađeno je u njegovoj ćeliji u krilu L, piše Daily Mail.

Dodatnu sumnju izazvala je i činjenica da je savezno priopćenje o njegovoj smrti datirano dan prije njegova stvarnog preminuća. Dokument, koji je izdalo državno odvjetništvo za južni okrug New Yorka i nosi datum petak, 9. kolovoza 2019., navodi da je Epstein već bio pronađen bez svijesti i proglašen mrtvim. Međutim, zatvorski zapisi i službena izvješća pokazuju da je bez svijesti pronađen tek ujutro 10. kolovoza 2019., kada ga je pravosudni policajac, donoseći doručak, zatekao u ćeliji.

U spornom priopćenju tadašnji savezni tužitelj za Manhattan, Geoffrey S. Berman, naveo je: “Ranije jutros, Zatvorski centar na Manhattanu potvrdio je da je Jeffrey Epstein, koji se suočavao s optužbama ovoga Ureda za trgovanje maloljetnicama u svrhu seksualne eksploatacije, pronađen bez svijesti u svojoj ćeliji te je nedugo potom proglašen mrtvim.”

“Današnji događaji uznemirujući su i svjesni smo da mogu predstavljati još jednu prepreku u nastojanju da brojne Epsteinove žrtve dočekaju svoj dan na sudu. Hrabre mlade žene koje su već istupile, kao i one koje to tek trebaju učiniti, uvjeravamo da ostajemo predani borbi za vas te nastavku istrage o kaznenim djelima navedenima u optužnici,” stoji u priopćenju.