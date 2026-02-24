Jezivi planovi manipulacije umovima ponovo izazvali paniku: 'Krv koja je izlazila iz zidova...Osjećao sam se kao da ludim'

Deklasificirani dokument CIA-e, baca novo svjetlo na jedan od najmračnijih poglavlja američke obavještajne povijesti. Projekt Artičoka (Project Artichoke) je program koji je trajao od 1951. do 1956. godine i bio usmjeren na kontrolu ponašanja, prisilno ispitivanje i psihološku manipulaciju. Dokument pod naslovom "Posebno istraživanje za Artičoku" detaljno opisuje prijedloge za razvoj kemikalija koje bi mogle promijeniti ljudsko ponašanje, naa trenutnoj i dugoročnoj razini. Istraživači su predlagali tvari koje bi se mogle prikriti u hrani, vodi, alkoholu, soku, pivi, cigaretama ili čak u medicinskim tretmanima poput cijepljenja i injekcija.

"Potrebno je utvrditi koji su lijekovi najprikladniji za izravnu upotrebu na ispitanicimai koji su najbolji za neizravni ili dugoročni pristup", navodi se u dokumentu. Cilj je bio stvoriti spojeve koji bi izazivali 'uznemirujući učinak' (tjeskobu, nervozu, napetost) ili 'depresivni učinak' (malodušnost, beznađe, letargiju). CIA je razmatrala i metode koje idu daleko izvan kemikalija, hipnozu, senzornu deprivaciju, plinove, aerosole, nedostatak kisika i druge psihološke tehnike. Dokument posebno ističe mogućnost prisiljavanja pojedinaca na radnje protiv vlastite volje, uključujući kriminalna djela, bez da izgube svjesnost o tome što rade.

Eksperimenti su se provodili na ranjivim grupama, zatvorenicima, vojnim osobama i psihijatrijskim pacijentima. Velik dio dokumentacije uništen je 1973. godine, ali preostali dosjei pokazuju da su etička pitanja bila sustavno zanemarivana u korist "nacionalne sigurnosti". Projekt Artičoka bio je preteča poznatijeg programa MKUltra (1953.–1973.), koji je proširio eksperimente na stotine podprojekata na sveučilištima, bolnicama i zatvorima, uključujući masovno korištenje LSD-a i drugih halucinogena. Kada su programi razotkriveni 1970-ih na kongresnim saslušanjima, izazvali su veliki bijes javnosti. .

Jedan od najpoznatijih svjedoka MKUltra bio je gangster James "Whitey" Bulger, koji je 1957. godine bio testni subjekt u zatvoru u Atlanti. U pismu je opisao strašna iskustva. "Potpuni gubitak apetita. Halucinacije. Soba bi mijenjala oblik. Sati paranoje i osjećaja nasilja. Doživjeli smo strašna razdoblja živih noćnih mora, pa čak i krv koja je izlazila iz zidova. Dečki se pretvaraju u kosture preda mnom. Vidio sam kako se kamera mijenja u glavu psa. Osjećao sam se kao da ludim", tvrdio je.

Projekt je nastao u ranoj fazi Hladnog rata, kada su SAD bile opsjednute strahom od komunističkih tehnika "ispiranja mozga" koje su navodno korištene na američkim zarobljenicima u Korejskom ratu. CIA je vjerovala da neprijateljske zemlje razvijaju metode kontrole uma i htjela je stvoriti vlastite ili barem biti spremna na njih. Iako je dokument deklasificiran još 1983. godine, ponovno je postao viralan na društvenim mrežama 2025./2026., gdje korisnici ističu posebno jezive dijelove o mogućnosti "drogiranja cijelih populacija" putem svakodnevnih proizvoda, piše Daily Mail.