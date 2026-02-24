Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 250
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
deklasifikacija dokumenata

Jezivi planovi manipulacije umovima ponovo izazvali paniku: 'Krv koja je izlazila iz zidova...Osjećao sam se kao da ludim'

FILE PHOTO: The seal of the Central Intelligence Agency is shown at the entrance of the CIA headquarters in McLean
Evelyn Hockstein/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.02.2026.
u 21:03

Eksperimenti su se provodili na ranjivim grupama, zatvorenicima, vojnim osobama i psihijatrijskim pacijentima, tvrdi se u dokumentima CIA-e

Deklasificirani dokument CIA-e, baca novo svjetlo na jedan od najmračnijih poglavlja američke obavještajne povijesti. Projekt Artičoka (Project Artichoke) je program koji je trajao od 1951. do 1956. godine i bio usmjeren na kontrolu ponašanja, prisilno ispitivanje i psihološku manipulaciju. Dokument pod naslovom "Posebno istraživanje za Artičoku" detaljno opisuje prijedloge za razvoj kemikalija koje bi mogle promijeniti ljudsko ponašanje, naa trenutnoj i dugoročnoj razini. Istraživači su predlagali tvari koje bi se mogle prikriti u hrani, vodi, alkoholu, soku, pivi, cigaretama ili čak u medicinskim tretmanima poput cijepljenja i injekcija.

"Potrebno je utvrditi koji su lijekovi najprikladniji za izravnu upotrebu na ispitanicimai koji su najbolji za neizravni ili dugoročni pristup", navodi se u dokumentu. Cilj je bio stvoriti spojeve koji bi izazivali 'uznemirujući učinak' (tjeskobu, nervozu, napetost) ili 'depresivni učinak' (malodušnost, beznađe, letargiju). CIA je razmatrala i metode koje idu daleko izvan kemikalija, hipnozu, senzornu deprivaciju, plinove, aerosole, nedostatak kisika i druge psihološke tehnike. Dokument posebno ističe mogućnost prisiljavanja pojedinaca na radnje protiv vlastite volje, uključujući kriminalna djela, bez da izgube svjesnost o tome što rade.

Eksperimenti su se provodili na ranjivim grupama, zatvorenicima, vojnim osobama i psihijatrijskim pacijentima. Velik dio dokumentacije uništen je 1973. godine, ali preostali dosjei pokazuju da su etička pitanja bila sustavno zanemarivana u korist "nacionalne sigurnosti". Projekt Artičoka bio je preteča poznatijeg programa MKUltra (1953.–1973.), koji je proširio eksperimente na stotine podprojekata na sveučilištima, bolnicama i zatvorima, uključujući masovno korištenje LSD-a i drugih halucinogena. Kada su programi razotkriveni 1970-ih na kongresnim saslušanjima, izazvali su veliki bijes javnosti. .

Jedan od najpoznatijih svjedoka MKUltra bio je gangster James "Whitey" Bulger, koji je 1957. godine bio testni subjekt u zatvoru u Atlanti. U pismu je opisao strašna iskustva.  "Potpuni gubitak apetita. Halucinacije. Soba bi mijenjala oblik. Sati paranoje i osjećaja nasilja. Doživjeli smo strašna razdoblja živih noćnih mora, pa čak i krv koja je izlazila iz zidova. Dečki se pretvaraju u kosture preda mnom. Vidio sam kako se kamera mijenja u glavu psa. Osjećao sam se kao da ludim", tvrdio je. 

Projekt je nastao u ranoj fazi Hladnog rata, kada su SAD bile opsjednute strahom od komunističkih tehnika "ispiranja mozga" koje su navodno korištene na američkim zarobljenicima u Korejskom ratu. CIA je vjerovala da neprijateljske zemlje razvijaju metode kontrole uma i htjela je stvoriti vlastite ili barem biti spremna na njih. Iako je dokument deklasificiran još 1983. godine, ponovno je postao viralan na društvenim mrežama 2025./2026., gdje korisnici ističu posebno jezive dijelove o mogućnosti "drogiranja cijelih populacija" putem svakodnevnih proizvoda, piše Daily Mail
Ključne riječi
SAD eksperimenti CIA

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Egida
Egida
21:59 24.02.2026.

Gdje je bi Dalijina mama bila u to vrijeme? Rodila (p)artičoku?

VI
Vérité Indolore56
21:48 24.02.2026.

Teorije zavjere koje su danas usavršene kroz GMO i odlično se dokazuju u praksi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Aftermath of violence following military operation that killed Jalisco cartel boss Nemesio Oseguera, "El Mencho," in Ixtapa
VOJNA EKSPANZIJA

Nakon Trumpovih prijetnji uložili su desetke milijardi dolara u vojsku: 'Prijave rastu, građani žele služiti domovini'

Fokus na Arktik dio je šire Carneyjeve strategije „gradimo, gradimo, gradimo”, koja povezuje povećanu proizvodnju u obrambenoj industriji s jačanjem kanadske ekonomije nasuprot Trumpovoj ekonomskoj agresiji prema Kanadi, prijetnjama koje su uključivale uvođenje kaznenih carina te prijetnje blokiranjem mosta Gordie Howe, ključnog trgovinskog prijelaza između dviju zemalja.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!