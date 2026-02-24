Potresna svjedočanstva ruskih vojnika: 'Vidio sam kako Heroj Rusije puca u vlastite ljude'

Četvorica ruskih vojnika, koji su bili na frontu u Ukrajini, opisali su BBC-ju brutalne uvjete i zločine koje su vidjeli na vlastitim jedinicama. Dvojica muškaraca svjedočila su da su vojnici pogubljeni na licu mjesta jer su odbili naređenja. "Vidim to - samo dva metra, tri metra... klik, klak, pras", rekao je jedan od svjedoka, opisavši kako je zapovjednik ubio četiri vojnika. Drugi svjedok kaže: "Poznavao sam ih. Sjećam se da je jedan od njih vikao 'Ne pucaj, učinit ću bilo što!'" Mučeni su i oni koji nisu željeli sudjelovati u napadima, poznatim kao "mesne oluje", smrtonosnim valovima napada na prvoj crti. Jedan od vojnika, koji je bio zadužen za prebrojavanje mrtvih, kaže da je jedini preživio iz skupine od 79 vojnika s kojima je bio mobiliziran. Budući da je odbio ići na prvu crtu, kaže da su ga mučili i mokrili po njemu. Drugi vojnik, opisuje svakodnevno mučenje električnim udarima i prisilno slanje dezertera u smrtne misije: "Samo mučenje, svaki dan s kamenim licem. Bez emocija, to je ludo".

Zapovjednici poput Alekseja Ksenofontova, odlikovanog Zlatnom zvijezdom i proglašenog "Herojem Rusije", izdaju naredbe za pogubljenje vlastitih vojnika. "Dao je previše naredbi za ubijanje vojnika, previše krvi na njegovim rukama, previše", kaže Dima, jedan od svjedoka. Tijela pogubljenih često su stavljana u jame, dok su im zapovjednici uzimali osobne stvari, uključujući bankovne kartice. Mučeni vojnici svjedoče i o dehumanizirajućim praksama, poput izgladnjivanja i prisilnog sudjelovanja u borbenim misijama nenaoružani: "Vidio sam ih kako šalju val za valom, bacajući ljude kao meso na Ukrajince, tako da im ponestane streljiva i dronova, a novi val može doći do cilja", kaže vojnik Denis.

Vojnici opisuju kako je odbijanje naređenja za sudjelovanje u smrtonosnim napadima dovelo do 72-dnevnog svakodnevnog mučenja, elektrošokova i ponižavanja. "Sanjam. Vidim šumu punu mrtvih tijela, samo smrskane ljude s licima, prljavo bijelim ustima punim krvi. Miris… ne miriše, ima okus", kaže Dima. "Ja sam kriminalac i nikoga nije briga - moj zločin je jednostavno što ne želim ubijati". Oni koji ne budu ubijeni zbog odbijanja "mesne oluje" često se suočavaju s teškim i dehumanizirajućim posljedicama, kaže Ilya. Na Telegramu pokazuje video ljudi iz svoje jedinice u Panteleimonivki u Donjecku. "Nahranimo životinje", kaže čovjek prije nego što podigne poklopac i pokaže trojicu muškaraca kako čuče u jami. "Oh, jesi li gladan? Želiš li se najesti?", pita čovjek koji snima, prije nego što jedan od muškaraca podigne glavu i kimne, pružajući ruke dok se u jamu usipaju suha zrna. "Pogledajte kako jede", kaže čovjek koji snima dok čovjek u jami jede žito.

Neki muškarci bi bili "izgladnjivani danima" i mučeni strujom prije nego što bi bili poslani u "mesne oluje" nenaoružani, kaže Ilya. Osobno je mučen, kaže, nakon što je odbio sudjelovati u jednoj oluji. "Vezali su me za drvo, udarili me palicom nekoliko puta i prislonili mi pištolj na glavu. Ne znam kako da to kažem, išli su na WC na mene. Zapovjednik je svima rekao 'Imamo novi WC'. Bio sam vezan pola dana". Nakon što je odvezan, Ilya si je pokušao oduzeti život. "To je ponižavanje nečije časti i dostojanstva. U ruskoj vojsci to je postala norma", kaže Denis. "To je ilegalno, ali nitko nije kažnjen za to. Naprotiv, dečki se čak potiču da to rade".

Denis također pokazuje fotografiju za koju kaže da je snimljena nedugo nakon što mu je jedan od nadređenih izbio dva prednja zuba, jer im je rekao da ne želi tražiti nestali dron. "U ruskoj vojsci previše je momaka kojima ovaj rat nije potreban, koji mrze zapovjednike, koji mrze Putina, koji mrze naš sustav i koji nas trebaju slomiti", kaže Ilya. BBC napominje da se radi o prvim javnim svjedočanstvima ruskih vojnika s prve crte o pogubljenjima vlastitih ljudi, a britansko Ministarstvo obrane procjenjuje da je u Ukrajini više od 1,2 milijuna ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno od početka invazije. Ruska vlada tvrdi da se navodni incidenti "propisno istražuju" i da djeluju s "najvećom suzdržanošću", ali detaljna svjedočanstva pokazuju surovost i narušavanje zakona unutar ruskih jedinica.