NUKLEARKA BEZ STRUČNJAKA

Alarm iz okupiranog Zaporižja, raste nuklearni rizik

Autor
Danijel Prerad
24.02.2026.
u 20:57

Od 2022. godine Rusija pokušava ponovno pokrenuti elektranu pod ilegalnim upravljanjem svoje državne nuklearne tvrtke Rosatom i spojiti je na rusku energetsku mrežu

Gotovo četiri godine nakon što je Rusija okupirala nuklearnu elektranu Zaporižje, tisuće zaposlenika pobjeglo je ili se sakrilo - ostavljajući samo 22 licencirana nuklearna stručnjaka dok su stotine potrebne za sigurno vođenje elektrane, rekao je predstavnik ukrajinske državne nuklearne tvrtke Energoatom na brifingu u Kijevu koji je 23. veljače organizirala udruga Legal Action Worldwide. Elektrana, u legalnom vlasništvu Energoatoma, nekoć je zapošljavala 159 licenciranih stručnjaka - jedinih osoba ovlaštenih za izravno upravljanje šest nuklearnih reaktora elektrane, koji su prije rata osiguravali više od petine električne energije Ukrajine.

Ključne riječi
Rusija rat u Ukrajini nuklearna elektrana Zaporižje

