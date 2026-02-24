Alarm iz okupiranog Zaporižja, raste nuklearni rizik

Gotovo četiri godine nakon što je Rusija okupirala nuklearnu elektranu Zaporižje, tisuće zaposlenika pobjeglo je ili se sakrilo - ostavljajući samo 22 licencirana nuklearna stručnjaka dok su stotine potrebne za sigurno vođenje elektrane, rekao je predstavnik ukrajinske državne nuklearne tvrtke Energoatom na brifingu u Kijevu koji je 23. veljače organizirala udruga Legal Action Worldwide. Elektrana, u legalnom vlasništvu Energoatoma, nekoć je zapošljavala 159 licenciranih stručnjaka - jedinih osoba ovlaštenih za izravno upravljanje šest nuklearnih reaktora elektrane, koji su prije rata osiguravali više od petine električne energije Ukrajine.