KOŠTALA GA PROVOKACIJA

BiH: Donesena presuda muškarcu koji je provocirao pored masovne grobnice, nema pravo na žalbu

Uhićen uhićenje lisice priveden privođenje zločinac lopov razbojnik
Davor Javorović/PIXSELL
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
24.02.2026.
u 21:09

Kako su u utorak potvrdili iz Županijskog tužiteljstva BiH, Drago Tendžerić iz Bosanske Gradiške proglašen je krivim za izazivanje narodne, rasne i vjerske mržnje

Županijski sud u Bihaću pravomoćno je osudio na šest mjeseci zatvora 28-godišnjaka koji je pored masovne grobnice žrtava iz posljednjeg rata u BiH provocirao ističući četničke simbole i ikonografiju. 

Kako su u utorak potvrdili iz Županijskog tužiteljstva BiH, Drago Tendžerić iz Bosanske Gradiške proglašen je krivim za izazivanje narodne, rasne i vjerske mržnje. Za to je kazneno djelo u prvostupanjskom postupku uvjetno osuđen na godinu dana zatvora no u drugostupanjskom ona je pretvorena u šestomjesečni zatvor.

Osuđen je jer se u siječnju 2023. godine na području Laništa kod Ključa u sjeverozapadnoj Bosni fotografirao pored ploče koja označava masovnu grobnicu Lanište 1 s istaknuta tri prsta. Na tom su lokalitetu pripadnici vojske bosanskih Srba 1992. godine ubili i pokopali civile iz okolnih sela općine Ključ koje su prethodno zatočili. Tijekom ekshumacije provedene nakon rata u grobnici Lanište 1 pronađena su tijela 188 žrtava. 

Tendžerić je na tom mjestu zatražio od prijatelja s kojim je bio u društvu da ga slika s podignuta tri prsta i zadignutom majicom kako bi mu se vidjele tetovaže iscrtane na leđima na kojima su likovi četničkih ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata Dragoljuba Mihailovića i Momčila Đujića.

"Svjestan da izaziva vjersku mržnju i netrpeljivost među konstitutivnim narodima koji žive u Federaciji i htijući to, takvu svoju fotografiju 22. siječnja 2023. javno je objavio na svom Facebook profilu i postavio je kao naslovnu sliku koja je objavljena i na njegovom Instagram profilu, što je imalo za posljedicu da je objava s inkriminirajućom fotografijom prikazana u skoro svim elektroničkim i tiskanim medijima na području županije i Federacije BiH, što je prouzročilo uznemirenost građana na cijelom teritoriju Federacije BiH, a posebice Bošnjaka, građana općine Ključ i naselja Biljani", podsjetili su iz tužiteljstva. Osuđeni Tendžerić nema pravo žalbe na presudu no neće morati u zatvor ukoliko odluči platiti 50 eura za svaki dan izrečene kazne.
