VIDEO Snimka majmuna koja slama srca: Zbog tužne sudbine, očajnički grli plišanu igračku

Mali japanski makaki po imenu Punch, kojeg je majka odbacila nedugo nakon rođenja, postao je globalni simbol ranjivosti nakon što su snimke njegova života u zoološkom vrtu obišle svijet. Sedmomjesečni majmun rođen je prošlog srpnja u zoološkom vrtu Ichikawa u Japanu, a posebnu pozornost izazvale su scene u kojima čvrsto grli plišanu igračku orangutana , jedinu utjehu koju ima.

Punch je napušten bez majčinske skrbi, ključne za razvoj i integraciju u skupinu. Kako bi mu barem djelomično nadomjestili osjećaj sigurnosti, čuvari su mu dali plišanu igračku, nakon što prethodni pokušaji, poput smotanih ručnika, nisu dali željeni učinak, piše Guardian. 'Mladi japanski makakiji odmah se nakon rođenja drže za tijelo majke kako bi razvili mišićnu snagu i osjećaj sigurnosti. No, budući da je bio napušten, Punch nije imao za što se držati. Mislili smo da bi mu igračka, koja izgleda poput majmuna, mogla pomoći da se kasnije lakše uklopi u skupinu', objasnio je čuvar zoološkog vrta Kosuke Shikano.

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju i teške trenutke za mladunče. Više je puta zabilježeno kako ga stariji makakiji vuku, progone i uznemiruju, dok on u strahu grli svoju igračku i traži zaklon. U jednom od posljednjih videa veći majmun ga agresivno vuče u krug, nakon čega Punch bježi i skriva se iza stijene. Iako su mnogi takve prizore doživjeli kao zlostavljanje, stručnjaci upozoravaju da je riječ o uobičajenim društvenim odnosima među makakijima. 'To nije zlostavljanje niti abnormalno ponašanje, već redovita društvena interakcija', objasnila je Alison Behie, primatologinja s Australskog nacionalnog sveučilišta.

Dodaje kako je napuštanje mladunčeta rijetko, ali moguće u određenim okolnostima. 'U Punchovu slučaju, njegova majka bila je majka prvi put, što upućuje na neiskustvo. Također, rođen je tijekom toplinskog vala, što predstavlja visoko stresno okruženje. U takvim uvjetima majke ponekad daju prednost vlastitom preživljavanju i budućoj reprodukciji', rekla je Behie.

Plišana igračka, ističe, sada ima važnu psihološku ulogu. 'Igračka koju Punch ima može služiti kao figura privrženosti, osobito s obzirom na to da je još vrlo mlad i treba osjećaj sigurnosti', dodala je. Zoološki vrt posljednjih dana bilježi nagli porast posjetitelja koji žele vidjeti malog makakija, zbog čega su uvedene dodatne mjere kako bi se smanjio stres za životinju.

Stručnjaci upozoravaju i na širi kontekst ove priče. 'Ova priča pokazuje utjecaj klimatskih promjena, gubitka staništa i važnost dobrobiti životinja, ali i moć društvenih mreža da povežu ljude sa životinjama', rekla je Carla Litchfield sa Sveučilišta Adelaide.

Istaknula je i da majmuni brzo odrastaju. 'Majmuni brzo odrastaju. Ljudi ih prestanu smatrati slatkima, ali oni su društvena bića koja moraju živjeti sa svojom vrstom kako bi se pravilno razvijali', dodaje. Unatoč teškom početku života, čuvari se nadaju da će Punch s vremenom uspjeti pronaći svoje mjesto u skupini, a do tada, njegova plišana igračka ostaje njegov najvjerniji oslonac.