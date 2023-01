Branko Bačić već je bio ministar, i to - graditeljstva

Branku Bačiću (64), predsjedniku Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i potpredsjedniku stranke, koji bi trebao zamijeniti Ivana Paladinu u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, to neće biti prvi put da će sjesti u ministarsku fotelju. Bačić je, naime, bio ministar, i to upravo graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Jadranke Kosor. Premijer Andrej Plenković zato vjeruje da će odraditi posao oko obnove.

- Bačić ima i znanja i iskustva i političkog iskustva i energije za proces obnove – rekao je.

Inženjer geodezije

Bačić koji će biti i potpredsjednik Vlade, rodom je iz Dubrovnika, a po struci je diplomirani inženjer geodezije. Nakon studija na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, od 1982. do 1993. radio je u Upravi za katastar i geodetske poslove u kojoj je bio i direktor. Hrvatski je branitelj, sudionik Domovinskog rata 1991. i 1992. godine na južnom bojištu. Prošao je sve stepenice u političkom usponu u HDZ-u u koji se upisao 1990., od županijskog vijećnika do zastupnika. U tri mandata od 1993. do 2004. godine bio je načelnik Općine Blato na Korčuli. Prvi put je u Hrvatski sabor izabran na izborima 2003. godine, a već početkom 2004. imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu mora, prometa, turizma i razvitka, gdje je, uz ostalo, vodio Stručnu radnu skupinu za pregovore s Bosnom i Hercegovinom oko prolaza ispod budućeg mosta koji će povezivati kopno i Pelješac. Sporazum s Bosnom i Hercegovinom potpisao je u prosincu 2006. godine u Sarajevu. Srce mu je mjestu kad pogleda Pelješki most, rekao je novinarki Nove TV.

- Dijelom sam zaslužan što je most visok toliko koliko je - rekao je.

Opušta se u ribolovu, a ima i svoj maslinik. Rekao je da se zbog politike odrekao struke.

- Bio sam geodet, a onda sam otišao u politiku - kazao je. Kako se navodi u njegovoj neslužbenoj biografiji, realizirao je brojne projekte i infrastrukturne investicije na hrvatskoj obali, a posebno je vodio računa o poboljšanju uvjeta života na otocima. Nakon što je na izborima 2007. ponovno izabran za zastupnika, u siječnju 2008. imenovan je ponovno državnim tajnikom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a nakon rekonstrukcije Vlade 2010. godine postaje ministar graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Za njegova mandata donijet je Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita, za kupnju stanova za mlade koje su neki nazivali Bačićevim stanovima. Pripremio je i Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Na izvanrednim parlamentarnim izborima peti put je izabran u Hrvatski sabor, postavši i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a. To je ostao i nakon šestog izborenog mandata na izborima 2020. Na unutarstranačkim izborima 2020. godine izabran je za potpredsjednika stranke.

Uštedio 27.000 eura

Odbacio je optužbe da je HDZ koruptivna stranka, a nakon presude Vrhovnog suda u slučaju Fimi media, iz vremena kad je bio član Predsjedništva stranke i državni tajnik, rekao je da nije dolazio u kontakt s agencijom Fimi media i da nije imao saznanja o nezakonitim radnjama.

Oženjen je i otac dvije kćeri. Utemeljitelj je Društva prijatelja “Vino u tradiciji življenja” i član BŠK Zmaj i Zaklade Blažene Marije Petković. Od imovine u imovinskoj kartici naveo je kuću u Blatu procijenjenu na 840.000 kuna koji je dobio darovnim ugovorom i nasljedstvom, vikendicu sa zemljištem u Prigradici vrijednu 1.450.000 kuna, stan u Zagrebu vrijedan 975.000 kuna, te više građevinskih zemljišta, voćnjaka, oranica i šuma. Dio njih ima u suvlasništvu s trećim osobama. Prijavio je lani i ušteđenih 27.000 eura te još supruginih 184.790 kuna. Od 2018. ima kredit od 22.880 eura koji otplaćuje na 60 rata i još jedan iz 2013., na iznos od 35.000 eura i 120 rata.