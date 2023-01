Plenković poručio dijelu trgovaca: Još imaju vremena do petka da vrate cijene, imamo alate i nećemo oklijevati

Održana je sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a. Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

"Razgovarali smo o članstvu Hrvatske u europodručju. Otvaranje granica prema Mađarskoj i Sloveniji sve je prošlo dobro. Mi smo kao Vlada u godinama iza nas pristupili u dobroj vjeri, pristupili smo pošteno. Nažalost kao što smo već rekli, dio gospodarskih subjekata, kažem dio, iskoristio je tu činjenicu i neopravdano je podigao cijene u okviru tzv. zaokruživanje cijena. Nema tog inputa od 31. prosinca do 2. siječnja koji je toliko narastao da bi netko rekao da je digao cijene jer im je jedan dobavljač digao cijene", kazao je premijer.

"Vlada je davala potporu građanima i gospodarstvu i to za smanjivanje troška cijene struje, plina i naftnih derivata. I onim najvećima smo smanjivali cijenu struje. Dio aktera umjesto da napravi klik i da se ponaša u društvu koje je uređeno, ponaša se na jedan prevarantski način. Štetite vlastitim građanima, činite političku štetu. Vlada ne ide s time da unaprijed misli da je dio gospodarskih subjekata prevaranti. Donijeli smo zaključak koji ima vrlo jasnu poruku, vratite cijene prije uvođenja eura. Ako se to ne dogodi, vidim da neki huškaju da mi nemamo ideje i alata, imamo i nećemo oklijevati to napraviti već u petak", kazao je Plenković. Dobili smo potporu da Vlada što nije dobro, ispravi, dodao je.

"Obnova ostaje najvažniji prioritet, dobio sam bjanko potporu za kadrovske promjene koje će se dogoditi idućih dana", kazao je Plenković.

Na niz pitanja novinara o tome koje kadrovske promjene su u pitanju, Plenković je rekao da će o svemu obavijestiti na vrijeme. Na pitanje je li Ivan Paladina još ministar, kazao je da je.

"Imam druge mjere, još imaju vremena do petka da vrate cijenu", poručio je Plenković gospodarskim subjektima na pitanje novinara koji su to alati koje će Vlada upotrijebiti.