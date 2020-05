'Radila sam po nalogu Jarnjaka, Vukelića i Barišića, a ne Sanadera'

Svatko tko se bavi politikom zna da je tajming, i to dobar tajming, najvažniji u tom poslu. A HDZ u osvit parlamentarnih izbora baš i nema sreće s tajmingom, jer su mu iz ormara počeli ispadati već odavno zaboravljeni kosturi. Jedan od takvih je i ponovljeno suđenje u aferi Fimi media, u kojem je uz Ivu Sanadera, bivšeg HDZ-ova premijera, optužen i HDZ. I to za izvlačenje novca iz državnih poduzeća koji se potom slio u džepove Ive Sanadera, ali i u crne fondove stranke, koja je tim novcem, prema optužnici, plaćala svašta. Počevši od (ne) nastupa raznih pjevača u HDZovim izbornim kampanjama pa do honorara članovima stranke, čije su osnovne plaće, valjda bile premale.

”Ni kune nisam uzela”

Zahvaljujući pandemiji koronavirusa, spomenuto suđenje bilo je prekinuto početkom godine u trenutku kada su Sanader, Mladen Barišić i Ratko Maček iznijeli obrane. No sada je, u osvit parlamentarnih izbora, ta neugodna priča za HDZ, koji je na prvom suđenju bio nepravomoćno osuđen na plaćanje novčane kazne od pet milijuna kuna te povrat gotovo 30 milijuna kuna, ponovno aktualizirana, jer je suđenje jučer nastavljeno na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. U nastavku suđenja obrane su iznijeli Branka Pavošević, koja je nekada vodila financije stranke, te pravni predstavnici HDZ-a i Fimi medije. I dok je B. Pavošević na prvom suđenju priznala krivnju te je na koncu bila nepravomoćno osuđena na godinu i pol zatvora, sada je promijenila ploču. Ne samo da je zanijekala krivnju nego je vrlo drastično izmijenila svoje ranije iskaze, a u svim fazama ovog dugogodišnjeg postupka bilo ih je devet.

– Časni sude, nisam kriva. Morala sam izvršavati navode svojih nadređenih, a to su bili glavni tajnici stranke Branko Vukelić (u međuvremenu preminuo, op. a.) i Ivan Jarnjak te rizničar stranke Mladen Barišić. O tom novcu nisam imala nikakva saznanja, a nisam bila u poziciji da u pitanje dovodim njihove odluke. Radila sam onako kako su mi rekli, a ovo je sad prvi put od kada traje ovaj postupak da jasno mogu sve reći. Ranije iskaze davala sam pod pritiskom sudske i izvršne vlasti. Bojala sam se i za sebe i za svoju obitelj. Moja je obitelj ostala bez prihoda tijekom ovog postupka. Morali smo rasprodati svu svoju imovinu, a meni je zdravlje ozbiljno narušeno – iskazivala je na trenutke plačući i jecajući Branka Pavošević. Ustvrdila je tako i da joj Sanader nikad nije davao nikakve naloge vezane za novac te navela da ga je kontaktirala svega nekoliko puta.

Foto: Robert Anić/Pixsell

– Sve što sam ranije iskazivala govorila sam pod pritiskom koji su na mene i na moju obitelj radili vrlo moćni ljudi. Možda nisam knjižila sve te donacije, što nije bilo u redu, no ja ni kune od svega toga nisam uzela – kazala je B. Pavošević.

S obzirom na to da nije htjela odgovarati na ničija pitanja, osim na pitanja svojeg odvjetnika, u sudnici su pročitani njezini raniji iskazi. Iako je jučer ustvrdila da ih je dala pod pritiskom, neobično je da su ti iskazi vrlo detaljni. I uz to su potkrijepljeni dokumentacijom koju je ona sama predala USKOK-u.

Kako im je tada objasnila, dio je dokumentacije uništavala, no počela ju je čuvati kada je vidjela kuda sve to ide. U tim je iskazima rekla kako joj je Sanader osobno dao 100.000 kuna da ih promjeni u devize pa mu ih vrati, kako je u Carini s Barišićem brojila buntove novca, u kojima je prema njezinoj procjeni, kako je kazala, bilo po od milijun do dva milijuna kuna.

‘HDZ nije odgovoran’

U ranijim iskazima opisivala je i kako je jednom prigodom s Barišićem u Carini brojila dva milijuna eura, a spomenula je i kako je za crne fondove rekla Branku Bačiću, nakon što je on postao glavni tajnik stranke. Bačić, koji sada kada je ta priča u pitanju počesto ima amneziju, prema tvrdnjama B. Pavošević, nije bio previše iznenađen kada je čuo za isplate sa strane.

– Kada sam mu rekla za te isplate na ruke, nije bio previše iznenađen, no nakon mjesec, dva kazao mi je da je razgovarao s Jadrankom Kosor te da je ona naredila da se sve takve isplate obustave. Bačić me pitao i imam li dokumente o isplatama. Rekla sam da neke imam, a da neke nemam jer sam ih uništila. Kazao mi je da donesem te koje imam, a kada sam mu ih donijela, zajedno smo ih uništili. Svemu tome nazočio je i Barišić – kazala je u jednom od ranijih iskaza Branka Pavošević.

Tih se detalja, jučer, kako je kazala, nije mogla prisjetiti, što je objasnila protekom vremena te svojim lošim zdravstvenim stanjem. Nakon nje obranu je u ime HDZ-a iznio njihov pravni predstavnik Vladimir Terešak. I dok je na prvom suđenju govorio da je riječ o politički montiranom procesu, jučer to u sudnici nije naveo. No zanijekao je odgovornost HDZ-a za izvlačenje novca i crne fondove, za koje je naveo da stranci nisu bili potrebni.

– Nakon što je Vrhovni sud ukinuo raniju presudu i objasnio da se HDZ financirao iz legalnih donacija te da neknjiženje tih donacija nije kazneno, nego prekršajno djelo, USKOK se ponaša kao da se sve to nije dogodilo. I dalje tereti stranku. HDZ nije izvlačio novac, a ako je toga i bilo, to su radili pojedinci radi osobnog bogaćenja – ustvrdio je Terešak, koji je u ime HDZ-a odustao i od odštetnog zahtjeva kojim je HDZ od Sanadera i ostalih u ranijem postupku tražio 50 milijuna kuna.