Afera Fimi media: 'Cijelo se vrijeme branim istinom i moja obrana nije obmana'

- Nisam kriv ni po jednoj točki optužnice. Nisam član nikakvog zločinačkog udruženja. Nisam počinio nikakvo kazneno djelo. Niti bi pristao počiniti kazneno djelo po nečijem nalogu. Svoj sam posao radio časno i pošteno - kazao je među ostalim Ratko Maček, koji je jučer u nastavku ponovljenog suđenja za aferu Fimi medija iznio svoju obranu.

Maček je na prvom suđenju bio uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od četiri godine. U vrijeme koje je inkriminirano optužnicom bio je glasnogovornik Vlade Ive Sanadera i direktor predizbornih kampanja HDZ-a. Naveo je da od 2003. do 2009. nije primio niti jednu donaciju za HDZ, jer kako je kazao to nije bio njegov posao. No zato je kazao da je posredovao u transakciji preuzimanja Hrvatskog lista.

- Nisam pri tome prekršio nikakav zakon jer nisam imao saznanja o porijeklu novca. Novac za kupnju zadarskog tjednika predao mi je Barišić - kazao je Maček.

Ustvrdio je i da protiv njega nema nikakvih dokaza, osim konfabulacija pojedinih svjedoka.

- Cijelo se vrijeme branim istinom i moja obrana nije obmana - naveo je Maček.

Pristao je odgovarati na pitanja sudskog vijeća za koje je rekao da je jedino nepristrano u sudnici.

- Svi ostali, pa i moji branitelji imaju neki interes - kazao je Maček.

S obzirom na to da je htio odgovarati na pitanja sutkinje Irene Kvaternik, ona mu je predočila da je ranije u obrani naveo da predsjedništvo stranke nije donosilo financijske odluke nego da je to činio Ivo Sanader.

- Čudim se da sam to rekao. Ako i jesam, onda sam pogriješio jer je to protivno statutu i “preglupo” - kazao je.

No malo zatim pojasnio je da se bez Sanaderove suglasnosti, o čemu je iskazivao i u istrazi, nije mogao kupiti ni jedan CD.

- Branka Pavošević i Sanader usko su surađivali. Sastajali su se u četiri oka na tjednoj bazi, bilo u stranci bilo u prostorijama Vlade. Ona je i mimo znanja svog tadašnjeg šefa glavnog tajnika HDZ-a Ivana Jarnjaka, odlazila kod Sanadera, zbog čega se Jarnjak znao strašno ljutiti - kazao je Maček.

Govoreći o donacijama, kazao je da je Petra Đukana, koji je kao svjedok iskazivao da je Mačeku predao od 500.000 do četiri milijuna kuna donacija, prije suđenja uopće nije poznavao.

- Sanadera i Jadranku Kosor upozoravao sam da se marketinške tvrtke bune jer Fimi medija dobiva poslove s državnim poduzećima. Sumnjao sam da bi to mogao biti politički problem, a nisam sumnjao da se tu radi o kaznenom djelu - kazao je Maček.