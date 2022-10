Božo Skoko: 'Ovo može biti početak kraja dinastije Izetbegović'

Rezultate izbora u BiH za Večernji TV komentirao je politički analitičar Božo Skoko, a s njim je razgovarala novinarka Petra Maretić Žonja.

Hrvati su, čini se, opet preglasani u izboru člana Predsjedništvo, jer Željko Komšić, po posljednjim podatcima, vodi pred Borjanom Krišto. Za Božu Skoku to nije iznenađenje.

- Po meni je veće iznenađenje ovako dobar rezultat Borjane Krišto, ona je uspjela doći do 160.000 glasova i to je rekordan rezultat. Sjetimo se da je prije nekoliko godina Dragan Čović uspio ući u Predsjedništvo sa samo 130.000 glasova. Jasno to govori koliko su Hrvati zabrinuti za svoju sudbinu, koliko su se vezivali za jednog kandidata i nisu se usudili da se njihovi glasovi rasprše. To samo pokazuje u kakvoj je situaciji Bosna i Hercegovina. S druge strane, budući da nije došlo do prave promjene Izbornog zakona, bilo je za očekivati da će Željko Komšić ponovno posegnuti za istim modelom kojim je do sada osiguravao vlast. Na koncu znamo i da su neki dužnosnici SDA sugerirali da se daju tri glasa Bakiru Izetbegoviću i jedan glas Komšiću, tako da bi ponovno imali dva člana. Kako se politički lideri nisu mogli dogovoriti oko promjene Izbornog zakona, situacija je očekivana – započeo je analitičar Skoko.

Najveća je promjena kod Bošnjaka, gdje je Denis Bećirović porazio Bakira Izetbegovića i tako ušao u Predsjedništvo. Što će to značiti za odnose Hrvata i Bošnjaka?

- Odlazak Bakira Izetbegovića je definitivno najveće iznenađenje ovih izbora. Drugim riječima, ovo može to biti početak kraja dinastije Izetbegović jer znamo da nije on samo akter, već i njegova supruga, koja je vukla konce iz pozadine. Ono što je dobro u cijeloj priči jeste da je dobar dio bošnjačkih birača dao crveno svjetlo radikalizaciji atmosfere u BiH i radikalnoj bošnjačkoj politici Bakira Izetbegovića. Analiziramo li samo njegove predizborne nastupe, od zveckanja oružjem do izjava kako su Hrvati prezastupljeni, pa do vezivanja uz Tursku, sjetimo se izravne Erdoganove podrške, ništa mu to nije pomoglo jer su se ljudi očito uplašili tog zveckanja oružjem i silne radikalizacije - kazao je Skoko.

Upravo bi se tu mogao nazirati optimizam kada govorimo o odnosima Hrvata i Bošnjaka u BiH. Nastupni govor Bećirevića noćas u Sarajevu bio je, ocijenio je naš gost, dosta umjeren, bez euforije, a novi član Predsjedništva pozvao je sve susjedne države na dijalog i prekid svađanja.

- To je pozitivno, a s druge strane, ako pogledamo općenito politiku SDP-a, možemo gledati dvostruko. Oni su također bili na prosvjedima protiv visokog predstavnika Schmidta, kada je htio onemogućiti preglasavanje Hrvata, prema tome, tu je dosta slična situacija sa SDA. Ali s druge strane, ipak će socijaldemokrati pokušati tražiti svoje mjesto pod suncem u jačanju svoje pozicije pa tu vidim mogućnost za uspostavu dijaloga, poglavito ako budu vodili jednu umjerenu bošnjačku politiku, koja će biti uključiva. Barem po ovim prvim izjavama da se naslutiti da bi se mogao otvoriti takav prostor, i u tom smislu vidim nekakve razloge za optimizam i donekle relaksaciju odnosa Hrvata i Bošnjaka. Federacija BiH ne može funkcionirati ako će biti zategnuti odnosi Hrvata i Bošnjaka, a Bakir Izetbegović ih je doveo do usijanja. Sjetimo se svih onih pregovora oko promjene Izbornog zakona, gdje Izetbegović nije želi pokazati nikakvu fleksibilnost, jer očito tako može. I on je doslovce pokušavao svesti Hrvate na nacionalnu manjinu – kazao je on.

Sada su shvatili, dodao je, kako ipak postoji granica koju je postavio visoku predstavnik pa bi u tim okvirima Bećirević mogao pokušati tražiti svoj prostor.

- Ono što je loše u cijeloj priči i gdje su Hrvati preglasani, to je svakako Željko Komšić u Predsjedništvu. Vidimo da su se od njega ogradili čak i oni koji su ga zagovarali, s bošnjačke strane. Primjer je redateljica Jasmila Žbanić, koja je konačno shvatila da se on pokušava održati na mržnji prema Hrvatima i antihrvatskoj histeriji. Mnogi drugi intelektualci su uvidjeli da on postaje remetilački faktor u odnosima Hrvata i Bošnjaka i da svojom mržnjom prema Hrvatskoj i radikalnom politikom radi daleko više štete nego što može napraviti koristi stvaranjem neke kvazi građanske opcije – nastavio je Skoko.

Iako slavi, Milorad Dodik ostvario je slabiji rezultat, pa se postavlja pitanje slabe li nacionalne opcije u BiH?

- Ne slabe. Nema zapravo neke velike promjene u Republici Srpskoj, sam Dodik bio je ugrožen od strane protukandidatkinje koja dolazi iz susjednog, još radikalnijeg tabora. Pema tome, vidimo da mogu doći još i lošiji – odgovorio je.

Uzme li se u obzir da je SDA još uvijek relativno dobro prošla na izborima u Federaciji, a druga stranka po snazi je HDZ BiH, odnosno da je 90-ak posto građana isključivo vezano za stranke s nacionalnim predznakom, "jasno je da koliko god se mi zagovarali za nekakve građanske opcije, to jednostavno ne funkcionira".

Što se tiče daljnjih promjena Izbornog zakona, Skoko je stava kako je visoki predstavnik Schmidt pokazao slabost, neodlučnost i nedostatak autoriteta.

- On je već davno trebao donijeti izborne promjene. Vidimo da je ustuknuo nakon izlaska bošnjačkih radikala na ulice i jednostavno je pokazao da se na neki način boji i nema dovoljno odlučnosti. Sinoć je napravio popravni ispit – izjavio je.

Stava je i kako su svi dosadašnji visoki predstavnici išli na štetu Hrvata, pokušavajući spasiti BiH, dok je Schmidt "shvatio kako BiH, a poglavito Federacija ne može živjeti bez Hrvata i da ih se ne može preglasavati".

- Ključni je benefit ovoga što je ipak onemogući da tzv. lažni Hrvati u Domu naroda odlučuju o ključnim nacionalnim pitanjima koja se tiču Hrvata. Dakle, dosada je bilo moguće da Bošnjaci izaberu lažne Hrvate u županijama u kojima ne žive Hrvati i da oni imaju jednaku težinu glasa kao Hrvati koji predstavljaju Zapadnohercegovačku županiju, gdje živi 90-ak posto Hrvata. Sada to neće biti moguće jer je on povećao ukupan broj izaslanika u Domu naroda sa šest na 11 – analizira on.

No, stava je kako bi moglo biti dosta problematično to što je Schmidt dotaknuo ovlasti Doma naroda, "jer je to ipak institucija koja predstavlja zadnju instancu nacionalnih interesa, a on im je potezom pera odlučio smanjiti ovlasti".

- Loše je što nije uopće dirao izbor za članove Predsjedništva, i što je još lošije, nije se uopće usudio taknuti u bilo što vezano za Republiku Srpsku. Dakle, eksperimenti se provode na Federaciji, dok Republika Srpska funkcionira kao država u državi – naglasio je Skoko.

Vjeruje kako je uoči izbora dosegnuta ključna točka radikalizacije - i da ne može u ovakvim okolnostima gore, "jer to bi značilo kraj ovakve BiH kakvu poznajemo".

- Čini mi se i da je Schmidt odlučan napraviti nove iskorake, a i sam je najavio kako priča nije završena. Puno je još uvijek posla. Mora raditi na vraćanjima na početne postavke dogovorene Washingtonskim i Daytonskim sporazumom. Njegove su kolege, prethodni visoki predstavnici, radili takve eksperimente da su doveli cijelu priču do neprepoznatljivosti – istaknuo je, dodavši kako očekuje pozitivne promjene i povratak dijaloga između Bošnjaka i Hrvata, međusobno uvažavanje, pa čak i veću fleksibilnost.

Stava je i kako Denisu Bećireviću neće biti lako, nakon Izetbegovićeve radikalizacije, jer bude li radio prevelike kompromise, strahovat će da ga se proglasi bošnjačkim izdajnikom.

- S druge strane, želi li dobro Bosni i Hercegovini, morat će raditi kompromise, jer drugačije nema budućnosti. S nekoliko kompromisnih poteza može promijeniti tu radikaliziranu scenu, no pitanje je hoće li imati snage i postaviti se kao lider, za budućnost države. Iako je socijaldemokrata, na njega ima utjecaja islamska zajednica – kazao je Božo Skoko.

