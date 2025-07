Božo Skoko i Dalija Orešković: Genijalac Nikola Tesla inspirira digitalnu revoluciju!

Čovjek je to o kojemu zaista puno toga znamo, ali većina će se uglednika iz Hrvatske i svijeta složiti kako još puno toga od njega trebamo i naučiti. Iako je rođen prije 169 godina, Nikola Tesla nikako ne pripada prošlosti, već treba biti postavljen kao ključna figura koja nastavlja dovoditi svjetlo za generacije koje tek dolaze. Jasna je to poruka iz Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost. Primarna im je zadaća promicanje Teslinog lika i djela kroz uvođenje zanimljivih i manje poznatih, ali važnih podataka u školske udžbenike i knjige te povezivanje institucija i uglednih pojedinaca koji prate Teslino stvaralaštvo. Tako je, primjerice, manje poznata činjenica da se svijet našeg genija vrtio oko broja tri stoga udruga i ove godine organizira trodnevnu manifestaciju Tesla&friends koja se odvija na različitim lokacijama diljem Zagreba, a u povodu rođendana, odnosno, Dana Nikole Tesle. Božo Skoko, profesor Fakulteta političkih znanosti i komunikacijski stručnjak te saborska zastupnica Dalija Orešković, oboje sudionici manifestacije koja traje od 9. do 11. srpnja, najavili su kako će se ona ove godine, a naročito trećeg dana, fokusirati na digitalizaciju.

-Obilježavanje Teslinog rođendana tradicionalno započinje stavljanjem vijenca ispred spomenika u njegovoj ulici u Zagrebu. Nakon toga se nastavlja svečanom večerom u zagrebačkoj Esplanadi, a ove godine imamo i obogaćen program uz konferenciju posvećenu digitalizaciji u Tehničkom muzeju koja kreće u 9.30 sati. Na prvi pogled stvarno bi ljudi mogli zapitati kakve veze Tesla ima s digitalizacijom, ali on je uvijek bio ispred svoga vremena i gledao kako iskoristiti tehnologiju da služi ljudima. On bi danas zasigurno imao jako puno rješenja u tom području- govori Skoko. Na koji način digitalizacija može dati svoj obol u pravosuđu, javnoj upravi, zdravstvu, bankarstvu, fokus je, dakle, konferencijskog dijela manifestacije, koja će se sastojati od panel rasprave s ekspertima iz različitih institucija, među kojima je Dalija Orešković te od debate za srednjoškolce koji će pokušati na svoj način govoriti o dobrim i lošim strana samog procesa, referirajući se na različite sfere društva. U žiriju, koji će ocjenjivati argumente mladih, nalazi se i profesor Fakulteta političkih znanosti.

-Ocjenjivat ćemo njihove nastupe i snagu argumenata, a poanta je da uvidimo da Tesla ne pripada prošlosti. Želimo, inspirirani Teslom, dati novu dimenziju mladima, da pokušaju drugačije sagledavati svijet. Nažalost, svi živimo u nekakvim svojim digitalnim balonima, slušamo samo sebi slične i ne prihvaćamo tuđe argumente. Ali kada se morate uživjeti u ulogu u koju, objektivno, kao privatna osoba ne zastupate, onda ćete samim time razvijati i vaše retoričke osobine i komunikacijske aspekte argumentacije- pojašnjava Skoko.

A da su digitalizacijski procesi dio bliske budućnosti koju će iznositi nove generacije, potvrđuje i Dalija Orešković, navodeći kako će se u panel raspravi dotaknuti i pitanja digitalnog eura koje se postavlja kao jedno od gorućih.

-To je velika novost, a ono što još ne znamo jest kako će se odraziti na sveukupno tržište. Prema planu Europske centralne banke, koja će ga izdavati i njime rukovati, ideja je da digitalni novac, ako se svi zakonodavni procesi odviju na vrijeme, u praksi koristimo već 2027. Jedna od bojazni je da će on potisnuti onaj papirnati zbog toga što se dio našeg stanovništva, a tako je i diljem Europi, nalazi u dobi kada nije toliko naviknut na digitalni sadržaj stoga je upitno hoće li im neke usluge koje se plaćaju biti lako dostupne. Uz prihvaćanje svih blagodati koje donosi digitalno doba, ne smijemo zanemariti ovu drugu drugu stranu i o njoj treba voditi računa na vrijeme- govori Dalija Orešković. Ono što će, za generaciju koja je od malih nogu izložena digitalnom svijetu, predstavljati najveći problem, komentira saborska zastupnica, jest činjenica da o njemu još uvijek ne znaju kritički rasuđivati.

-Našim školarcima nedostaje ono životno iskustvo. Oni ne mogu digitalizaciju u toj mjeri povezati s tim administrativnim postupcima kojima upravlja država jer se s time nisu susretali. Za njih je ona isključivo predstavlja prisutnost na društvenim mrežama- domeće Dalija Orešković.

Mlade i digitalno doba, dakle, u ovoj priči povezuje upravo Nikola Tesla, a osim što može biti uzor brojnim genijalcima koji tek dolaze, njegova poruka zapravo se može prenijeti i u svakodnevici.

- Biograf Tesle je napisao da je to čovjek koji je izumio 20. stoljeće. Uistinu, da nije bilo njegovih izuma pitanje kako bi ono izgledalo. Međutim, često se zanemaruje njegova humana dimenzija. Tesla je bio dobar čovjek. On je promišljao kako stvoriti mir u svijetu, kako da ljudi bez troškova dođu do električne energije, kako da se prevladaju ratovi, kako da živimo u slozi i bratstvu. On je ostavio velik obol upravo tom promišljanju kako bi čovječanstvo trebalo biti. Drago mi je da Tesla na neki način postaje ikona i za generacije koje dolaze. Danas kod ljudi vidimo taj silni egoizam, želju za zaradom i nametanje svoje volje. Tesla je bio potpuna suprotnost svemu tome i kada bismo njegove filozofije imali više u današnjem svijetu, ovo bi bilo daleko bolje mjesto za život- zaključuje Božo Skoko. Razgovor u cijelosti možete pogledati na YouTube kanalu Večernjeg lista