Ukrajinci tjeraju Ruse na očajnički čin: Ulaze u novu fazu ratovanja

Dok Ukrajinci prodiru sve dublje na ruski teritorij, ruske banke pripremaju se za vlastitu obranu. U Rusiji je usvojen novi zakon koji središnjoj banci Rusije i Sberbanku, omogućuje uspostavu obrambenih sustava protiv dronova, uključujući naoružavanje osoblja i korištenje opreme za ometanje signala, sve bez uključivanja specijalnih snaga. Prema novom zakonu, banke će same snositi troškove obrane svojih objekata. To uključuje nabavu elektroničkih sustava za ometanje, obuku zaposlenika za ručno obaranje dronova te utvrđivanje ključnih zgrada. Cilj je zaštititi vitalne dijelove ruskog financijskog sustava koji su sve češće na meti ukrajinskih napada.

Potez dolazi nakon što je guverner Sevastopolja Mihail Razvozhaev objavio da je regionalni ured središnje banke oštećen u ukrajinskim napadima. Incident je očito ubrzao donošenje zakona. Anatolij Aksakov, predsjednik Odbora za financijsko tržište u Dumi i osoba koja se nalazi pod britanskim sankcijama, objasnio je za ruski medij RBK što to znači. "Ometanje će se koristiti kako bi se dronovima otežalo ciljanje i napad na relevantne objekte. Osim toga, koristit ćemo i sredstva za obaranje ovih dronova, čime ćemo zaštititi relevantne ciljeve", kazao je.

Ovaj neuobičajeni korak, da financijske institucije same organiziraju obranu, smatra se jasnim pokazateljem da ruske oružane snage, unatoč godinama ratnih napora, ne uspijevaju zaštititi duboku pozadinu od ukrajinskih napada srednjeg i dugog dometa.

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala udare na rusku naftnu infrastrukturu, rafinerije, skladišta i logističke centre. Cilj je, prema kijevskim izvorima, smanjiti prihode kojima Moskva financira ratnu mašineriju. Napadi su značajno ograničili ruski izvoz nafte i preradu, posebno u kontekstu visokih globalnih cijena energenata uzrokovanih sukobom s Iranom i zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Banke, koje tradicionalno nisu bile primarne mete, sada se nalaze u fokusu jer predstavljaju srce ruskog financijskog sustava koji omogućuje ratno financiranje.

Istodobno, Rusija je pojačala napade na ukrajinske gradove, posebno na Kijev, koristeći kombinaciju dronova, krstarećih i balističkih raketa. Ovi napadi dolaze usred sve većih ukrajinskih uspjeha u dubokoj ruskoj pozadini. Britanska šefica obavještajne agencije GCHQ, Anne Keast-Butler, izjavila je da se Ujedinjeno Kraljevstvo svakodnevno suočava s ruskim hibridnim napadima, uključujući kibernetičke napade, sabotaže i pokušaje krijumčarenja tehnologije. Dodala je da se broj poginulih ruskih vojnika približava pola milijuna, dok rat koji je Vladimir Putin planirao završiti za tri dana ulazi u petu godinu, piše Telegraph.

Dopuštanje bankama da same organiziraju obranu predstavlja presedan. Do sada je zaštita ključne infrastrukture bila isključiva domena vojske i FSB-a. Činjenica da se sada oslanjaju na civilno osoblje i privatne troškove ukazuje na rastegnutost ruskih obrambenih kapaciteta.

Stručnjaci upozoravaju da bi ovakve mjere mogle imati ograničen učinak protiv sofisticiranih ukrajinskih dronova koji koriste satelitsko navođenje i autonomne sustave, no one ipak signaliziraju novu fazu rata – rat u kojem čak ni banke u dubokoj ruskoj pozadini više nisu sigurne. Ruska središnja banka i Sberbank dosad nisu objavili detalje o konkretnim mjerama koje planiraju poduzeti, no prema Aksakovljevim riječima, prioritet je otežavanje navigacije ukrajinskih dronova i njihovo fizičko neutraliziranje.