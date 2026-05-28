Život pasa u gradu, što je socijalizacija i što bi svaki pas trebao znati, kako trenirati pse

U Mjesnom odboru Ivan Mažuranić, Vrpoljska 10, u petak 29. svibnja u 18 sati održat će se predavanje 'Pas u gradu'. Osim povijesnih činjenica o suživotu čovjeka i psa bit će riječi i o njihovoj prilagodbi na život u gradu - što on nosi ljudima, a što psima. Doznat ćete i o pravilima ponašanja, zakonskim odredbama i gradskoj Odluci o postupanja sa psima u gradu koja propisuje i što sve moraju a što ne smiju vlasnici pasa. Bit će riječi o socijalizaciji, treninzima, šetnji sa psima. Po završetku predavanje moći ćete postavljati i pitanja. Već sljedeći dan, u subotu 30. svibnja, u Vau-parku u Legradskoj ulici u 18 sati održat će se i radionica na kojoj ćete moći probati neke metode treninga i rada sa psom.

Na predavanje dođite bez bez psa, a na radionicu ga možete povesti. Pas mora biti na povodcu, ne fleksi, odnosno na oprsnici ili ogrlici (ne davilici). Ponesite mu neku igračku ili nagradicu, nešto što inače koristite u vašim zajedničkim šetnjama. Predavanje i radionicu održat će Tatjana Slatina iz udruge Futura i dr. sc. Irena Petak, savjetnica za ponašanje i dobrobit životinja. Ovaj program provodi se u sklopu Plana potreba Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava, a financira ga Grad Zagreb.