Boris Johnson objavio fotografiju s odmora pa se našao na meti ljutih roditelja

Britanski premijer Boris Johnson našao se na udaru kritika roditelja na društvenim mrežama nakon objave fotografija na kojima drži četveromjesečnog sina Wilfreda.

Naime, premijer Johnson uživa u gorju u Škotskoj sa svojom zaručnicom, sinom i psom. Pažnju je roditeljima ukrala 'klokanica', odnosno nosiljka za bebe koja se na premijerovu tijelu nalazi 'prenisko'.

- Ovo je sigurno prvi put da je nosiljku stavio na sebe - samo je jedan od komentara na Twitteru.

Nekolicina ljudi je na Twitteru komentirala i prozvala Johnsona zbog pogrešnog nošenja 'klokanice', a neki su bili i zabrinuti za dobrobit mališana.

The prime minister is seen carrying his baby son Wilfred in a sling while on a scenic walk https://t.co/erMWNKu7Td