Bolnice znatno opterećene, broj hospitalizacija višestruko veći nego lani: Broj novih slučajeva gripe pada

Broj novih prijava oboljelih od gripe u Hrvatskoj i dalje je u padu, treći tjedan zaredom, no bolnice su i dalje znatno opterećene, a broj hospitalizacija i teških slučajeva ove je sezone višestruko veći nego lani, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

U sezoni gripe 2025./2026., zaključno s 11. siječnja, zaprimljeno je ukupno 36.320 prijava oboljelih, od toga 2375 prijava u drugom tjednu ove godine. Iako se bilježi pad broja novih prijava, epidemiolozi upozoravaju da to ne znači i smanjenje pritiska na zdravstveni sustav.

Od početka sezone zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljena 1621 osoba, a njih 113 bilo je u jedinicama intenzivnog liječenja. To je višestruko više nego u istom razdoblju prošle sezone, kada su zbog gripe hospitalizirane 302 osobe, od kojih 22 u intenzivnoj skrbi. Upravo su teški slučajevi i komplikacije razlog zbog kojega su bolnice i dalje pune, unatoč manjem broju novootkrivenih oboljelih.

Najveća stopa prijava gripe u drugom tjednu ove godine zabilježena je u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji, a kao i ranijih godina, najviše obolijevaju djeca predškolske i školske dobi. Najniža stopa incidencije bilježi se među osobama starijima od 65 godina, no upravo su starije osobe i kronični bolesnici najugroženiji kada je riječ o teškim oblicima bolesti.

Od listopada do siječnja 36.000 prijava, u istom razdoblju lani niti 3.000

Ova sezona gripe počela je znatno ranije nego prethodnih godina. Od listopada do sredine siječnja zaprimljeno je više od 36 tisuća prijava, dok ih je u istom razdoblju prošle sezone bilo tek 2847. Takav rani i nagli porast, navode stručnjaci, doveo je do brzog opterećenja bolničkog sustava, osobito u prosincu.

Tijekom aktualne sezone do sada je prijavljeno 29 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama. Stručnjaci pritom upozoravaju da je teško precizno odrediti koliko je smrti izravno uzrokovano gripom, a koliko je riječ o posljedicama pogoršanja postojećih bolesti ili komplikacija poput upale pluća i sepse.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu, u posljednjem tjednu 22 posto testiranih uzoraka bilo je pozitivno na virus gripe. U svim pozitivnim uzorcima detektiran je virus gripe tipa A, pri čemu u subtipizaciji dominira podtip H3N2. Epidemiolozi ističu da se, unatoč padu broja novih prijava, i dalje očekuje sporije rasterećenje bolnica, jer teški slučajevi gripe često zahtijevaju dulje liječenje i intenzivnu skrb.