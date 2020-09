Bolan raskid Vučića i Putina: Srbija napušta 'Slavensko bratstvo'

Ako je vjerovati srpskom ministru obrane Aleksandru Vulinu, Srbija je zbog pritiska iz Europske unije na šest mjeseci morala otkazati sudjelovanje u svim vojnim vježbama sa svim partnerima, istočnim i zapadnim: NATO-om, Rusijom, Kinom i Europskom unijom. Vulin, međutim, nije bio baš precizan kada je trebao objasniti o kakvim je pritiscima točno riječ. Samo je naglasio kako je Srbija, koja je kandidatkinja za članstvo u EU, ali i vojno neutralna zemlja, pod “velikim i nezasluženim pritiskom Unije”, koji je, po njegovim riječima, posljedica histerije što utječe na političke odluke i usmjerenja velikih i utjecajnih zemalja. Vulin, naime, tvrdi da je Srbija pod ucjenom da odustane od planiranih vježbi u Bjelorusiji, jer bi u protivnom bila ugrožena europska budućnost Srbije, a uslijedili bi, kako tvrdi, još veći pritisci na srpski narod na Kosovu i u Srbiji.

Vanjskopolitički kaos

Očito je, međutim, da Vulin nije rekao punu istinu o srpskom odustajanju od vježbi znakovitog naziva “Slavensko bratstvo 2020.”, koje se održavaju svake godine i u kojima tradicionalno sudjeluju Rusija, Srbija i Bjelorusija. Tim više što je do srpskog otkazivanja došlo samo 24 sata uoči početka vježbe, iako se srpski vojnici koji su trebali sudjelovati na vježbi već nalaze u Bjelorusiji. Srpsko odustajanje od vojne vježbe s Rusijom i Bjelorusijom nesumnjivo je još jedan primjer naglog hlađenja odnosa između Srbije i Rusije, pri čemu valja naglasiti kako to hlađenje počelo puno prije nedavnog potpisivanja washingtonskog sporazuma Srbije i Kosova u Bijeloj kući, ali je taj događaj to hlađenje svakako ubrzao.

Dugogodišnja taktika Srbije, koja u isto vrijeme želi ući u EU i održati bliske i savezničke odnose s Moskvom i Pekingom, nakon washingtonskog sporazuma našla se u još kompliciranijoj situaciji, jer su se u njezine zamršene odnose s Istokom i Zapadom aktivno uključile i Sjedinjene Američke Države, pa i Izrael. O kakvom je vanjskopolitičkom kaosu riječ, zorno svjedoči i najnoviji zaplet s vježbom u Bjelorusiji. Srbija ima vrlo bliske odnose s bjeloruskim režimom, koji nije priznao Kosovo. Međutim, Srbija se nedavno pridružila deklaraciji EU o osudi režima u Bjelorusiji, što je iznenadilo srpsku javnost, a sudjelovanje na vježbama s Bjelorusijom i Rusijom poslalo bi suprotnu poruku, kojom se ohrabruje postupanje Lukašenkova režima, koji pokušava silom i masovnim uhićenjima ugušiti višetjedne prosvjede.

Osim toga, vježbe se održavaju neposredno uz poljsku granicu, dakle, na samoj granici s EU i NATO-om, a Srbija je prije nekoliko dana pod Trumpovim patronatom potpisala sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa s Kosovom, kojim se Beograd obvezuje da će diverzificirati svoje izvore opskrbe energijom, što u praksi znači da će kupovati i skuplji američki ukapljeni, a ne samo ruski plin, što je vjerojatno dodatno razbjesnilo Kremlj. Samo tako možemo objasniti krajnje neuobičajenu i nediplomatsku javnu poruku glasnogovornice ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove Vučiću, kojom je fotografiju iz Bijele kuće na kojoj on ponizno sjedi ispred Trumpa usporedila sa znamenitim prizorom iz filma “Sirove strasti”, što je bila više nego upečatljiva poruka, koja ukazuje na dubinu razdora između Beograda i Moskve, iako se Zaharova kasnije ispričala tvrdeći da je njezina poruka pogrešno protumačena.

Nema povlačenja iz obveza

A da situacija u kojoj se Beograd nalazi bude kompliciranija, istodobno s ruskim stižu udarci i s druge strane. Nakon tvrdnji Vučićeve savjetnice Suzane Vasiljević kako premještanje veleposlanstva Srbije iz Tel Aviva u Jeruzalem nije konačno i da će ovisiti o ponašanju Izraela prema Kosovu, a potom i šefa srpske diplomacije Ivice Dačić koji je rekao da će se o premještanju veleposlanstva “tek razgovarati” – što je shvaćeno kao pokušaj Beograda da se izvuče iz preuzetih obaveza – na Twitteru se uvredljivom porukom na Dačićev račun oglasio Trumpov posebni izaslanik za dijalog Srbije i Kosova Richard Grenell.

“Reći da se srpska vlada vraća unazad nakon izjave ministra vanjskih poslova. Smijem se naglas (LOL)”, napisao je Grenell koristeći kraticu kojom se na društvenim mrežama označava smijanje, jasno poručujući Beogradu kako sada, nakon Vučićeva potpisa, nema povlačenja.