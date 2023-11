Blažić: Cijene hrane i dalje rastu, ali sporije. Najavljeni rast plaća imat će učinak na potrošnju

Podaci o kretanju cijena u zadnjih šest mjeseci pokazuju kako one u odnosu na prošlu godinu i dalje rastu, no nakon ljeta i turističke sezone rast očekivano usporava – kaže konzultantica za poljoprivredu i prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić. U odnosu na prošlu godinu u RH je najsnažniji pad u listopadu zabilježen kod kukuruza (50%), pšenice i suncokreta od 40, brašna 20-43%. Padaju i cijene mlijeka u prahu, goude, edama, maslaca, pojedinih kategorija svinjetine, dok su cijene odojaka više 30% na godišnjoj razini, u nekim razdobljima i više od 80%. Voće je skuplje 13, povrće 17%, krumpir više od 30%, kruh i pekarski proizvodi 10 do 17,5%, dok su cijene ulja pale 3,5%.

– Iako su već sada skuplji 10-15%, i dalje je zamjetan rast cijena prerađenih prehrambenih proizvoda, džemova, konditorskih proizvoda, meda... Na svjetskim tržištima hrane nema nekih većih šokova. Urodi nisu ipak toliko podbacili, no kretanje cijena ovisi i o cijeni energenata. Dva ratna sukoba stvaraju vrlo nezahvalnu situaciju za davanje prognoza trajnog smirivanja cijena hrane – ističe Blažić. Na domaćem tržištu poljoprivrednih proizvoda, a naročito prerađene hrane velik će utjecaj imati EU i regionalna proizvodnja te kretanje potrošnje. – Možemo očekivati da će najavljeni rast plaća imati učinak na potrošnju i održavanje rasta gospodarske aktivnosti te da će inflacija u RH i dalje biti prisutna te nešto viša nego u zemljama eurozone – zaključila je Blažić.

