Na istoku Hrvatske nema mira: Kulen, čvarci i kobase samo od mesa iz dućana

Ni četiri mjeseca od pojave zloglasne afričke svinjske kuge (ASK) na istoku Hrvatske nema mira, proizvođači se boje novih žarišta, tko je mogao proveo je i rekategorizaciju objekata uvodeći više biosigurnosne mjere, a veći dio onih čije su svinje u ugroženim zonama usmrćene, uginule ili su prisilno zaklane obeštećeni su.

Uzgoj zabranjen do daljega

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, od prvih slučajeva kod domaćih svinja u dvama objektima u Posavskim Podgajcima, ubrzo potom i u Rajevu Selu, Gunji, Đurićima, Privlaci i Babinoj Gredi (i jednu divlju svinju u lovištu u Gunji) – od prvih preventivnih rješenja o zabrani prometa i zatvaranju gospodarstava pa do 7. studenoga – ASK je potvrđen već u 1109 objekata u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, najviše u Drenovcima (209), Otoku (157), Starim Jankovcima (87), Vrbanji (138), Bošnjacima (100), Andrijaševcima (46) Nijemcima (80) i Ivankovu (63). Od početka godine do 30. rujna na ASK je pretraženo 3699 divljih svinja, a zaraza je potvrđena u devet na području osam općina.

Pretpostavlja se kako je prva domaća svinja od ASK-a uginula gotovo mjesec dana prije, a liječena je od vrbanca. Kako bilo, evidencija bolesti na novim gospodarstvima ipak je u stagnaciji, ali se na područjima u zoni zaštite te zoni nadziranja ne smije početi s novim uzgojem. Do kada – procijenit će se nakon zaustavljanja širenja bolesti i njezina suzbijanja. A iako neki ovih dana politikantski prijete i prosvjedima zahtijevajući, među ostalim, i dopuštanje kolinja u mjestima u kojima je bilo zaraze ASK-om, iz resornog ministarstva poručuju kako je na svim gospodarstvima u cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji i u općinama Osječko-baranjske te Brodsko-posavske županije, koje se nalaze u zoni zaštite i zoni nadziranja, i dalje zabranjeno klanje svinja na gospodarstvu za vlastite potrebe.

– Moguća je kupnja svinjskih polovica u mesnicama te njihova obrada u svom domaćinstvu i za vlastite potrebe – kažu iz ministarstva te dodaju kako zakonodavnim okvirom RH nije zabranjeno da građani kupuju svježe meso svinja u mesnicama (ili, primjerice, u supermarketima koji u okviru svojega poslovanja imaju registrirane mesnice) i da takvo meso dalje obrade u svojoj kući na način na koji su ga prerađivali i svih prijašnjih godina.

Potpore 30 milijuna eura

– Što se same lokacije mesnice tiče, tada ona može biti i u zoni ograničenja i u zoni izvan ograničenja, s obzirom na to da je mesnicama na području zona ograničenja dopušteno da nabavljaju meso svinja podrijetlom izvan tih zona i takvog ga stavljaju na tržište unutar zona ograničenja. Napomena je da pri kupnji tog mesa kupci dobiju račun (komercijalni dokument/otpremnicu), koji trebaju imati uza se kada to meso prevoze do svog mjesta prebivališta i na zahtjev službene osobe trebaju ga pokazati kao dokaz da je meso kupljeno u objektu koji se nalazi pod kontrolom veterinarske inspekcije. Nakon što se svježe meso svinja preradi u tome domaćinstvu, dobiveni mesni proizvodi mogu se koristiti isključivo za potrebe vlastitoga kućanstva – odgovaraju iz ministarstva. Kako bi se ublažile posljedice ASK-a, dosad je doneseno sedam mjera potpora ukupne vrijednosti 30 milijuna eura, od čega su trenutačno u provedbi tri u vrijednosti 14,7 milijuna eura, a ostali u pripremi ili je provedeno eSavjetovanje. Do 7. studenoga provedena je isplata 5,2 milijuna eura na račune 846 korisnika.