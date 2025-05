VIDEO Blaženi Stepinac nije jedina hrvatska veza s izborom pape. Svećenik Hačko otkrio još jednu podudarnost

"Teško je opisati dojmove. Bili smo u iščekivanju novoga pape, svi smo jedva čekali ovu dvotrećinsku većinu, svi smo jedva čekali riječi Habemus Papam, napokon smo ih dočekali. Sad se nalazimo u novom iščekivanju jer čekamo prve poteze novog pape", rekao je velečasni Tomislav Hačko nakon što su kardinali u Sikstinskoj kapeli izabrali novog papu. On je Amerikanac Robert Francis Prevost, koji je izabrao ime Lav XIV.

"Lav XIII. je papa kraja 19. stoljeća, osobito poznat po svojoj ciklici Rerum Novarum. A isto tako je papa koji se borio za socijalnu pravdu i mir u svijetu i društvena prava. Čuli smo i novog papu, Lava XIV., da nas poziva na mir, da međusobno gradimo mostove, a pozvao nas je i da gradimo ljubav i mir. Ne smijemo zaboraviti da to nije nešto na osjećajnoj razini nego dio našeg katoličkog i kršćanskog identiteta", rekao je velečasni.

Komentirao je i činjenicu da je papa Amerikanac. Kazao je da nije važno odakle papa dolazi niti iz koje je geografske dužine i širine: "On je papa Katoličke crkve. Ona je univerzalna, sveopća, po cijelome je svijetu. Naravno da pravom vjerniku i katoliku nije važno odakle dolazi, iz koje zemlje. Važno je da bude dobar pastIr", dodao je.

Smatra kako će Crkva novog pape, kako je i sam naglasio, biti misionarska i sinodalna. "Da je svatko odgovoran u svojoj zajednici za Crkvu, što je očitovao u ovoj riječi sv. Augustina da je sa svima nama kršćanin, ali je za sve nas biskup, onaj koji nas vodi. Mislim da je time, a i sa samim uvodnim riječima, 'mir vama', sažeo ono bitno što želi u svom pontifikatu", kazao je velečasni.

Na balkonu je uz novog papu bio i kardinal Vinko Puljić, a danas je i obljetnica rođenja blaženog Alojzija Stepinca. "Neka, hvala Bogu da se to spominje. Nije samo Alojzije tu. Danas mu je rođendan To je jedna činjenica koju je važno naglasiti, to nam je bliže. A druga činjenica je da je konklava započela na blagdan svetoga Duje. Sveti Duje dolazi sa naših prostora, a za njega kažu da je bio učenik sv. Petra. Tako da nam je tu sv. Duje koji je bio blizak s Petrovom stolicom, tu je i Alojzije koji se borio za Apostolsku stolicu. Tako da je važno je da ostanemo vjerni Petru. Jer kad smo vjerni Petru, vjerni smo i Kristu", zaključio je velečasni Hačko.

