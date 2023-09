Blacky je lutao ozlijeđen, rane su zarasle, on i dalje živi u skloništu

Pronađen je u Poljani Čičkoj, na glavi je imao veliku ranu. Tko je iskalio svoj bijes na nedužnoj životinji ne zna se, ali se doznalo čiji je. Njegovi vlasnici prijavljivani su i komunalnom redaru i veterinarskoj inspekciji, ali niti jedna prijava nije donijela neku promjenu. I dalje je živio u dvorištu, ispod drveta koje mu je bilo jedini zaklon, zavezan lancem. I tako tri godine.

Rana na glavi zarasla je, na ušima više nema ugriza muha, ali ni život iza rešetaka skloništa nije neka sreća. Dobio je ime Blacky, u velikogoričkom skloništu pobrinuli su se za sve, cijepili su ga i čipirali. No, nikako da pronađu ono što Blackyju najviše treba - novi dom. Volonteri udruge Sigurna kućica kažu da unatoč svemu što je proživio, i kako je živio, i dalje vjeruje i voli ljude, maza je i dobrica. Potvrđuje to i K. M., volonterka koja slobodno vrijeme provodi u skloništu, druži se sa psima i šeće ih.

– On je nakon svega što je preživio tako divan pas, pun volje za životom da je to čudo. Velika čupava maza koja se stisne uz vas samo da osjeti ljudsku toplinu tako da zaboravite na sve probleme ovog svijeta. Blago onome tko ga udomi jer to je pas koji će vas voljeti do neba – kaže volonterka.

Sve što želite znati o Blackyju možete pitati na 095/40-00-0567, a upoznati ga možete u skloništu u Jagodnom. U kojem se možete družiti i s drugim psima kojima je boks trenutni dom. Svaki od njih ima svoju priču, svi su ostavljeni, napušteni, pronađeni na cesti. I nitko ne zna kako su se tu našli i tko ih je ostavio. A oni koji su zaduženi da to otkriju, ali i da kazne počinitelje, uglavnom ne rješavaju niti jedan od tih problema.

Foto: Privatni album

Kako i što radi veterinarska inspekcija u Velikoj Gorici pokušali smo doznati i na velikogoričkom Prekršajnom sudu. Zatražili smo da nam odgovore koliko je veterinarska inspekcija podnijela optužnih prijedloga vezanih uz prekršaje iz Zakona o zaštiti životinja u prvih šest mjeseci ove godine te na što se odnose optužni prijedlozi? Koliko ih je zbog prekršaja obveze cijepljenja, odnosno čipiranja pasa, a koliko ih je i ima li ih uopće protiv vlasnika koji su napustili svoje pse? Odgovaraju nam da je pretragom u eSpis-u i prekršajnoj evidenciji suda utvrđeno da je Veterinarska inspekcija do 30. lipnja podnijela četiri optužna prijedloga, a vezani su uz Zakon o zdravlju životinja.

– Sva četiri optužna prijedloga odnose se na prekršaje obveze cijepljenja, a svi navedeni optužni prijedlozi su podnijeti od strane Državnog inspektorata, Veterinarske inspekcije Velika Gorica. Prijave od strane Veterinarske inspekcije Ivanić Grad u istom razdoblju nije bilo. Optužnih prijedloga podnijetih protiv vlasnika koji su napustili svoje ljubimce, konkretno pse, također nije bilo – kažu s Općinskog suda u Velikoj Gorici.

U isto vrijeme u velikogoričkom skloništu zbrinuto je na desetke nečipiranih i ostavljenih pasa, a inspekcija zbog toga nije podnijela niti jedan optužni prijedlog. Poruka je to svima da i dalje ne moraju čipirati svoje pse, da ih i dalje mogu napuštati. Nitko ih za to neće kazniti, jer jednostavnije je kazniti sve one koji plaćaju rad skloništa i zbrinjavanje napuštenih životinja, ali i istu tu inspekciju koja očito ne radi svoj posao. Lako je otkriti one koji nisu cijepili psa, za ostalo se treba malo i potruditi.