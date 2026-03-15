Hrvati opisali frustracije potrage za majstorima: 'Naplatio mi je 110 € za 15 minuta posla – i to bez računa'

Jedan vodoinstalater koji radi u inozemstvu razmišlja o povratku u Hrvatsku i otvaranju vlastite tvrtke. Na Redditu je potražio savjet, a odgovori su otkrili pravo stanje na tržištu rada za majstore koje se traži "svijećom". "Radim u inozemstvu kao vodoinstalater i kroz par godina bi volio doći nazad u Zagreb i otvoriti svoju firmu. Zanima me ima li posla i isplati li se pored svih firmi otvarati novu?" To je pitanje koje je na Redditu postavio Hrvat koji razmišlja o povratku u domovinu.

U komentarima su se ubrzo javili brojni korisnici koji su podijelili vlastita iskustva s majstorima, a mnogi tvrde da je potražnja ogromna. Mnogi su se složili da ne samo da se isplati, već da bi trebao spakirati kofere i vratiti se što je prije moguće. "Vraćaj se odmah", poručio mu je jedan komentator koji je za hitnu intervenciju od dva dana zvao najmanje dvadeset ozbiljnih tvrtki, no nitko nije bio slobodan prije Uskrsa, a mnogi ni do početka ljeta. Drugi su potvrdili da je potražnja tolika da dobri majstori doslovno mogu birati poslove koje će prihvatiti, a odbijati one manje isplative. Zajednički zaključak bio je jasan: za dobrog vodoinstalatera u Hrvatskoj posla ima preko glave.

Osim potražnje, rasprava je otkrila i vrtoglave cijene usluga te duge liste čekanja. Jedan korisnik podijelio je svoje iskustvo: "Prije tjedan dana vodoinstalater je zamjenu dva ventila od vodokotlića naplatio 110 eura. Bio je tu možda petnaest minuta, i puno sam rekao. Bez računa, naravno." Drugi su se požalili na nemogućnost dobivanja čak i obične ponude za radove. "Čekao sam pet tvrtki da mi popune troškovnik. Dvojica su bila preko preporuke i nijedan nije poslao ponudu, iako sam ih zvao po tri puta", napisao je jedan korisnik. Situacija je toliko ekstremna da se, kako je netko u šali primijetio, dolazak majstora unutar tri mjeseca naplaćuje kao hitna intervencija.

Državni poticaji i kronični manjak radnika

Ovakvo stanje na tržištu nije slučajnost, već rezultat "savršene oluje" faktora koji idu na ruku povratnicima. Hrvatska vlada kroz program "Biram Hrvatsku" nudi poticaje do čak 27.000 eura za one koji se vraćaju i otvaraju vlastiti posao. Uz to, od ove godine uvedena je i značajna porezna olakšica, odnosno petogodišnje oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak za povratnike. Ovi potezi, u kombinaciji s hlađenjem gospodarstva u zemljama poput Njemačke, potiču sve više iseljenih Hrvata da svoje vještine i iskustvo vrate u domovinu.

Unatoč rastućem broju obrta, zanimanje vodoinstalatera i dalje se nalazi na službenom popisu deficitarnih zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) za 2026. godinu. Dok službeni podaci govore da se u Zagrebu na nehitnu intervenciju čeka od sedam do četrnaest dana, iskustva s Reddita sugeriraju da je stvarnost puno dramatičnija. Cijene prate potražnju, pa se satnica iskusnih majstora kreće između 30 i 50 eura, dok samo za dolazak na hitnu intervenciju i manji popravak treba izdvojiti od 80 do 110 eura. U raspravi se tako nametnuo jasan zaključak: potražnja za majstorima, osobito vodoinstalaterima, izuzetno je velika. Kako je jedan korisnik sažeo situaciju, majstori svih profila danas su toliko traženi da je gotovo nemoguće ostati bez posla u tom zanimanju.

Komentatori na Redditu posebno su istaknuli jednu stvar koja autoru objave ide u prilog, a to je njegovo iskustvo stečeno u inozemstvu. "Itekako ima smisla. Pogotovo kad imaš konkretnog iskustva. Sigurno ćeš odskakati od većine domaćih majstora ili, bolje rečeno, fušera, sa znanjem starim dvadeset do trideset godina", napisao je jedan od korisnika. Ova percepcija daje povratnicima dodatnu prednost na tržištu gladnom ne samo radnika, već i kvalitete i modernih pristupa poslu. Čini se da su korisnici Reddita autoru poslali jednoglasnu i glasnu poruku, sažetu u jednom kratkom komentaru: "Čekamo te!"