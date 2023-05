Vlasnike koji nisu čipirali pse ne kažnjavaju, a udomljavanje iz skloništa potiču sa 150 eura

Napušteni, bolesni i ozlijeđeni psi, skotne kujice, štenad odvojena od majki i ostavljena da umire u mukama, psi koji se sami šeću ulicama, imaju vlasnike koji se ne brinu za njih pa najčešće nisu ni čipirani... Ovo je samo mali dio stvarnosti koju ne mijenjaju ni zakoni ni pravilnici o zaštiti životinja. Sve teže nose se s tim problemima volonteri i udruge za zaštitu životinja, ali i obični građani koji često imaju probleme upravo zbog nesavjesnih vlasnika.

– U vrijeme kad se kujice tjeraju horde pasa lutaju ulicama. Moram dobro paziti na svoju kujicu, iako je već godinama kastrirana – kaže nam jedna vlasnica čija kujica često ne želi ni i u šetnju jer se boji susreta s većim brojem pasa koje vode nagoni.

Kako se nose s neodgovornim vlasnicima i problemom napuštanja životinja pokušali smo doznati u gradu u kojem već nekoliko godina sufinanciranjem troškova potiču kastraciju pasa i mačaka, a sufinanciraju i udomljavanje pasa iz skloništa. Grad Sveti Ivan Zelina ima ugovor o zbrinjavanju izgubljenih ili napuštenih životinja s Veterinarskom ambulantom Cerje Pokupsko od veljače 2018. godine, a za njihove usluge do 31.12. 2022. ukupno je utrošeno 3,208.224,68 kuna.

– Od 2018. do 2022. udomljen je 281 pas s područja Svetog Ivana Zeline. Grad subvencionira udomljavanje pasa iz skloništa od 2020. i tako je do danas udomljeno 107 pasa – kaže nam Dragutin Mahnet, pročelnik Upravnog odjela za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika.

Prošle godine s gradskih ulica zbrinuto je 48 pasa, a 31. 12. 2022. u skloništu su bila ukupno 63 psa zbrinuta na osnovu postojećeg ugovora, za što je utrošeno 949.048,75 kuna. Iste godine iz skloništa je udomljeno 28 pasa uz gradsku subvenciju. Prema gradskoj odluci u 2023. udomljavanje svakog napuštenog psa s područja grada sufinancira se sa 150 eura, s tim da fizička ili pravna osoba, odnosno domaćinstvo u kojem ista živi, može ostvariti maksimalni iznos od 300 eura u jednoj godini. U godišnjem gradskom proračunu za ove subvencije predviđeno je 5500 eura.

Kad je riječ o subvencijama za čipiranje i kastracije, 2022. je tako u Veterinarskoj stanici Sveti Ivan Zelina čipirano 45 pasa, kastrirano ih je 61, a uz to je kastrirano i 107 mačaka. Kako je gradskom odlukom propisana i subvencija za čipiranje i kastraciju pasa i mačaka bez vlasnika, u odluci ih nazivaju lutalicama, a namijenjena je stanovnicima grada koji takve životinje žele udomiti, zanimalo nas je koliko je među kastriranim i čipiranim psima uz subvencije grada bilo pasa 'lutalica'?

– Što se tiče čipiranja pasa, svega oko 10 posto su psi lutalice koje su pojedinci udomili i čipirani su o trošku grada, a ostalo su štenci ili odrasli psi koji su kontrolom zatečeni da nisu čipirani, dakle psi koji imaju svog vlasnika. Da bi pas bio kastriran putem Veterinarske stanice on mora biti upisan u Lysacan bazu, a to znači da svaki od njih ima svog vlasnika. Možda se i radi o psu koji je prethodnih godina udomljen, ali u trenutku kastracije on ima svog vlasnika. Nismo imali situaciju da netko želi udomiti psa lutalicu i odmah ga čipirati i kastrirati. Takvi psi su uglavnom u našem skloništu. Što se tiče mačaka koje se uglavnom ne čipiraju i ne može se utvrditi vlasništvo, svaka mačka dovedena na kastraciju vodi se kao nečije vlasništvo, što se dokazuje osobnim podacima korisnika gradske subvencije. Da li je ona bila lutalica ili je stvarno nečije vlasništvo, točan podatak nemamo – objašnjava Dragutin Mahnet. Ističe i da je provedena kontrola čipiranja, a vlasnike pasa koji nisu bili čipirani nisu kažnjavali već su ih upućivali u Veterinarsku stanicu Sveti Ivan Zelina i čipiranje o trošku Grada.

Koliko je takvih vlasnika bilo nismo doznali. No, doznajemo da gradske službe provjeravaju i uvjete u kojima žive udomljeni psi, a koji su propisani gradskom odlukom. Do sada, kažu, niti jedan pas nije oduzet udomiteljima. Nije jasno znači li to da svi udomljeni psi žive u propisanim uvjetima ili su vlasnici koji ne poštuju te uvjete dobili samo neku opomenu ili možda kakvo uputstvo, jer o kaznama ništa ne govore. Iako ističu da je među psima čipiranim o trošku grada svega desetak posto lutalica, onih koje su građani odmah poželjeli udomiti, nije jasno ni po kojim zakonskim propisima provode takva udomljavanja. Jer udomljavanja lutalica s ulice nigdje nema, osim u zelinskoj gradskoj Odluci o sufinanciranju čipiranja, sterilizacije ili kastracije pasa i mačaka. Koja, očito je, nije sukladna Zakonu o zaštiti životinja i pravilnicima koji iz njega proizlaze.