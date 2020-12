Kupujem hrvatsko

Bjelovarski kvargl: Priča o ovom siru seže daleko u povijest

Kvalitetan domaći, dobro ocijeđeni sir od punomasnog mlijeka simentalke, dobar omjer začina i iskustvo da bi se sve dobro, no ne i previše izmiješalo potrebni su da bi se na kraju oblikovao poznati stožac. Preduvjeti su to za dobar kvargl. Ipak, najbitnije su ruke. One moraju ostati čiste i na njima pri oblikovanju ne smije ostajati sir. Uspijete li, to je znak da će kvargl biti baš onakav kakav treba biti.