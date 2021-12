Bizaran pješački prijelaz u Karlovcu: Vodi u garažu, a vlasnik bi mogao dobiti i 700 kn kazne

Pet milijuna kuna izdvojio je Grad Karlovac za vodovodne radove i rekonstrukciju koja je uslijedila. Otprilike polovicom tog novca plaćeno je asfaltiranje, rasvjeta, signalizacija i iscrtavanje bizarne zebre. Sporni pješački prijelaz, naime, vodi do garaže.

Iz Grada su za Dnevnik Nove TV odgovorili da je takva bila "stručna procjena projektanta" i to na temelju četiri točke:

"Prva je da su nogostup i prometnica projektirani unutar već oblikovane čestice, drugi da je nogostup nužan, ali sužen jer se na ovoj čestici mogao samo tako isprojektirati. Treći - da je ucrtavanje pješačkog prijelaza nužno prema Pravilniku o prometnim znakovima te četvrti da prijelazi prema istom Pravilniku moraju biti široki dva metra."

Drugim riječima, nisu smijeli crtati užu zebru, a ni mogli stvoriti širi nogostup.

Postoji još jedna bizarnost s kojom bi se mogao susresti vlasnik ove garaže s vlastitom zebrom. Naime, da bi otvorio vrata mora zaustaviti vozilo, no to je prema Zakonu zabranjeno na pješačkom prijelazu kao i pet metara oko njega. Za to bi mogao dobiti kaznu u iznosu od 700 kuna.

Fotografiju pješačkog prijelaza pogledajte ovdje.