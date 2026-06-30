Na Općinskim sudovima u Šibeniku i Zadru uočene brojne nepravilnosti koje postoje - godinama

Kako je to moguće? Bilo je to jedno od najčešće postavljanih pitanja nakon što se otkrilo da u slučaju Kristijana Aleksića, osuđenog ubojice koji je nakon izlaska iz zatvora ponovo ubio, Općinski sud u Šibeniku više od dvije godine nije zakazao raspravu zbog optužbi za ilegalno posjedovanje oružja. Čudila se tada zgrožena javnost, a čudio se i Damir Habijan, ministar pravosuđa, koji je o problemima Općinskog suda u Šibeniku podosta mogao doznati samo da je bacio oko na njihove tromjesečne statistike o radu. A da su problemi na tom sudu bili višegodišnji i poveći, sada je službeno utvrdio i nadzor Vrhovnog suda i to nakon što je Mirta Matić, predsjednica Vrhovnog suda postala nadzornike na Općinski sud u Šibeniku i na Općinski sud u Zadru.

Rezultat nadzora je da su na oba suda utvrđeni brojni propusti te da su predsjednici tih sudova imaju 15 dana da provedu ono što im je naložio Vrhovni sud kako bi se situacija popravila. Kako je priopćeno s Vrhovnog suda, u radu Općinskog suda u Šibeniku utvrđeni su brojni propusti, a posebno je istaknuto da je višegodišnji predsjednik tog suda Mirko Škarica, koji tu dužnost obnaša od 2021. i teče mu drugi mandat, višegodišnjim propustima u obavljanu poslova sudske uprave negativno utjecao na učinkovitost rada suda. U to spada i to da Škarica nije napravio ništa kako bi organizirao posao na sudu, nakon što su tamo tri suca suspendirana i privremeno udaljena s dužnosti. Nadalje, nadzorom je utvrđeno da nije dovoljno pratio rad sudaca, da nije pravodobno organizirao raspored i dodjelu predmeta te da nije poduzimao mjere kako bi se riješili stari i neaktivni predmeti. Vrhovni sud je posebno istaknuo i ozbiljen propuste do kojih je došlo u organizaciji rada na kaznenim predmetima, što uključuje i slučaj Kristijana Aleksića u kojem je optužnica potvrđena u studenom 2023., nakon čega nije poduzeta niti jedna sudska radnja.

- Imajući u vidu da je predsjednik suda Mirko Škarica predsjednik Općinskog suda u Šibeniku od 2021. i trenutačno obnaša drugi mandat u trajanju od četiri godine uočeni nedostaci poslova sudske uprave i neažurnost rada na predmetima Općinskog suda u Šibeniku je, između ostalog, posljedica njegovog obavljanja poslova sudske uprave u ranijim godinama. Uočene nepravilnosti i nedostaci u radu sudske uprave nisu nastali u posljednjih godinu ili dvije, već su rezultat propusta u brizi predsjednika suda o učinkovitom radu suda koja traje više godina. U takvim nepredvidivim okolnostima u kojima se našao sud u kojem su čak tri suca suspendirana i privremeno udaljena od obavljanja sudačke dužnosti, predsjednik suda dužan je aktivno poduzimati mjere kako bi barem pokušao otkloniti zastoj u radu suda ili ublažiti negativne učinke tih događaja na rad suda - zaključio je Vrhovni sud u svom nadzoru.

E sada, ako Škarica godinama svoj posao ne radi kako bi trebao, zašto se vjeruje da će u sljedećih 15 dan poduzeti što mu je naredio Vrhovni sud, pitanje je koje za sada nema odgovora. Kao što nema odgovora ni na pitanje hoće li biti kakvih posljedica za Škaricu zbog, što se može iščitati iz priopćenja Vrhovnog suda, višegodišnjeg nemara i nerada i ako da, kakvih. Uglavnom, Vrhovni sud od Škarice traži da u sljedećih 15 dana donese izmijenjeni godišnji plan rasporeda poslova kojim će u kazneni odjel suda postaviti više sudaca. Traži ga se i da izradi plan rješavanja predmeta starijih od 10 godina, da se odredi prednost u rješavanju tih predmeta do 31. prosinaca 2026. Nadalje, Vrhovni sud Škaricu traži i da aktivno prati što suci rade, koje radnje poduzimaju te obrazloženim uputama od njih traži što da rade i pojasni ako ništa ne rade, a trebao bi organizirati i formiranje svih kaznenih spisa u K upisniku odmah nakon potvrđivanja optužnice.... Uglavnom, Škarica je dobio popis onog što mora napraviti u roku od 15 dana, o čemu mora izvijestiti Nives Nikolac, predsjednicu Županijskog suda u Šibeniku. Njezin je zadatak da prati provedbu mjera i o tome izvijesti predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Usput, Mirta Matić je odlučila nakon provedenog nadzora Vrhovnog suda, ponovo vratiti prekršajne referade u Stalnoj službi u Pagu, Stalnoj službi u Benkovcu i Stalnoj službi u Biogradu na Moru, jer će to prema stavu Vrhovnog suda, znatno olakšati vođenje postupka za vrijeme trajanja turističke sezone, pomoći građanima i rasteretiti policiju.

Što se tiče Općinskog suda u Zadru, nadzor Vrhovnog sud utvrdio je da su tamo narušeni međuljudski odnosi, što uz dugogodišnju opterećenost neriješenim predmetima i spor rad, dodatno otežava funkcioniranje suda.

- Nedopustivo je da suci bilo kojeg suda nisu spremni izdići se iznad svojih međusobnih neslaganja oko rasporeda poslova i posljedično dopustiti da razina njihovih međusobnih animoziteta dovede u pitanje funkcioniranje cijelog suda, posebno u okolnostima ionako niskog povjerenja građana u sudbenu vlast. Neslaganje oko godišnjeg rasporeda poslova ne smije ugrožavati rad suda ni pravo građana na suđenje u razumnom roku, a predsjednica suda i suci dužni su surađivati u interesu učinkovitog pravosuđa. Nužno je nastaviti s poduzetim mjerama i poduzeti nove mjere kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta starijih od 10 godina, ažurirao rad u predmetima u kojima nije poduzeta radnja dulje od 6 mjeseci, povećala učinkovitost rada u zemljišnoknjižnom i prekršajnom odjelu, spriječilo nastupanje zastare u kaznenim i prekršajnim predmetima te povećala dinamika rješavanja parničnih predmeta dodijeljenih u rad sudskim savjetnicima - ustvrdio je Vrhovni sud.